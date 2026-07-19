Copa del Mundo

Del silencio a la fiesta: la noche en que Concepción abrazó el subcampeonato de Argentina

La final del Mundial dejó una postal inesperada en el sur tucumano cuando tras el golpe de la derrota, los vecinos volvieron a la plaza para despedir a Lionel Messi y reconocer el esfuerzo de la Selección.

Concepción tardó unos minutos en asimilar la derrota, pero finalmente eligió quedarse con otra imagen.
Concepción tardó unos minutos en asimilar la derrota, pero finalmente eligió quedarse con otra imagen. FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras perder la final del Mundial contra España, vecinos de Concepción, Tucumán, se reunieron en la Plaza Mitre para homenajear a la Selección y despedir a Lionel Messi.
  • La desolación inicial por la derrota se transformó en festejo en la pantalla gigante de la plaza, donde familias y amigos se reunieron para valorar el esfuerzo del equipo.
  • Este subcampeonato cierra el ciclo de Lionel Messi en los mundiales y consolida la unión de los hinchas, quienes eligen valorar el histórico proceso de la Selección nacional.
Resumen generado con IA

Cuando el árbitro esloveno Slavko Vinčić marcó el final, hubo un silencio absoluto. La plaza Mitre de Concepción pareció congelarse durante un instante. Fueron apenas unos segundos de desolación, de esperanzas rotas y de tristeza compartida. Y de inmediato el paseo quedó casi vacío. Nadie quiso quedarse frente a la pantalla gigante para ver la entrega de medallas.

Parecía el final. Pero, en realidad, era apenas una pausa. El tiempo necesario para que el corazón volviera a armarse.

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A las 19.30, esos mismos corazones, junto a muchos otros empezaron a regresar. De a poco, la plaza volvió a poblarse. Las vuvuzelas recuperaron su sonido, los aplausos rompieron el silencio y el “Soy argentino” volvió a escucharse entre las banderas celestes y blancas. Argentina ya era subcampeón del mundo y, a pesar de que había dolor, en el sur tucumano todavía quedaban razones para celebrar.

La tarde había comenzado de otra manera. Bajo un cielo gris, cerca de un centenar de vecinos se reunió frente a la pantalla gigante instalada en la esquina de España y 9 de Julio. Una extraña paradoja para una final entre argentinos y españoles. A espaldas del público, la estatua de la Libertad de la plaza parecía custodiar la escena.

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Muchos habían decidido romper las cábalas y abandonar el sillón de sus casas para vivir la definición en comunidad. “Seguimos todos los partidos desde casa, pero cuando nos enteramos de que iban a poner una pantalla gigante en la plaza dijimos: ‘esta final hay que vivirla de otra manera’”, contó Vanesa Vivanco, de la mano de sus hijos.

El jubilado Abel Carrazana, habituado a seguir los mundiales, también quiso ser parte del momento. “He visto muchos mundiales, pero nunca había visto la plaza llena de gente mirando un partido. Hay chicos, abuelos, familias enteras. Más allá del resultado, esto ya es una fiesta”, aseguró.

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La misma sensación compartían los amigos  Enzo Diarte, Carlos Díaz y Leonardo Giménez. “Durante todo el Mundial nos juntamos en casas distintas, pero esta vez sentimos que había que venir. No se sabe si vamos a volver a tener una final y mucho menos una pantalla gigante en la plaza”, comentaron.

Poco antes del inicio, cuando sonaron las estrofas del Himno Nacional, la plaza, completamente teñida de celeste y blanco, estalló en aplausos y bombas de estruendo. Cada jugada despertaba una reacción inmediata. Las atajadas de Emiliano Martínez se celebraban con ovaciones y los cruces salvadores de Cristian Romero arrancaban nuevos aplausos.

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“Mis hijos me insistieron para venir porque querían ver el partido con más gente. Está lindo que Concepción tenga un espacio así para compartir algo que emociona a todos”, explicó Clara Albarracín, que siguió el encuentro junto a Alma y Bautista, de 12 y 10 años.

FOTOS DE OSVALDO RIPOLL FOTOS DE OSVALDO RIPOLL

La ilusión se sostuvo hasta el tiempo suplementario. Entonces, dos figuras inesperadas aparecieron entre los hinchas: los párrocos de la Catedral, Fabián Brito y su colega Cristian, salieron a la plaza para acompañar los minutos decisivos. “Se sufre, pero la fe no se pierde”, resumieron mientras la tensión se apoderaba del lugar.

“Se siente distinto. Cuando Argentina juega, todos gritamos juntos, aunque no nos conozcamos”, dijo Esteban Maldonado, de 15 años.

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Y reflexionó: "Es que reunirnos aquí es una muestra de agradecimiento a un equipo que nos acompañó durante un mes y que cerró el ciclo histórico de Lionel Messi".

El milagro futbolero no llegó. No obstante,  cuando la tristeza inicial se disipó, muchos entendieron que todavía quedaba algo por celebrar. La última Copa del Mundo de Lionel Messi, el homenaje permanente a los héroes de Malvinas que se celebró en las semifinales y el recorrido de una “Scaloneta” que volvió a emocionar al país entero.

 El brillo plateado de la medalla parecía confundirse con las gotas de rocío que, entrada la noche, hacían descender todavía más la temperatura. Concepción tardó unos minutos en asimilar la derrota, pero finalmente eligió quedarse con otra imagen. Con la de una plaza que, después del silencio, volvió a cantar.

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