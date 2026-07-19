Del silencio a la fiesta: la noche en que Concepción abrazó el subcampeonato de Argentina

A las 19.30, esos mismos corazones, junto a muchos otros empezaron a regresar. De a poco, la plaza volvió a poblarse. Las vuvuzelas recuperaron su sonido, los aplausos rompieron el silencio y el “Soy argentino” volvió a escucharse entre las banderas celestes y blancas. Argentina ya era subcampeón del mundo y, a pesar de que había dolor, en el sur tucumano todavía quedaban razones para celebrar.