La plaza Independencia cambió la tristeza por ovación hacia la Scaloneta

“No podemos estar tristes porque somos subcampeones. A pesar de todo somos segundos. El segundo no es el último, sino el intento de llegar a una final. Tenemos al mejor del mundo. No necesitamos balones ni estrellas de oro. Somos los mejores del mundo”, sostuvo Valeria Soraire. Para ella, el triunfo frente a Inglaterra fue el verdadero punto culminante del torneo. “Cuando vencimos a Inglaterra sentí que ahí ya habíamos ganado todo. Ellos tienen que estar orgullosos porque lo dieron todo. Para mí siguen siendo los mejores del mundo”, agregó.