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Arruabarrena define el "11" de Boca: la situación de Leandro Paredes y los refuerzos colombianos

El entrenador mantendría la base del equipo que viene de ganar por la Copa Argentina, aunque todavía tiene algunas incógnitas para recibir a O'Higgins.

DUDA. Leandro Paredes volvió a entrenarse con Boca tras el Mundial, pero una fisura en una costilla mantiene en suspenso su presencia frente a O'Higgins.
DUDA. Leandro Paredes volvió a entrenarse con Boca tras el Mundial, pero una fisura en una costilla mantiene en suspenso su presencia frente a O'Higgins.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, define este martes en Buenos Aires el equipo ante O'Higgins por Copa Sudamericana, con la duda de Leandro Paredes por una lesión costal.
  • Paredes arrastra una fisura tras el Mundial. Mientras se evalúa su evolución, el DT mantiene la base de la Copa Argentina y analiza el debut de los refuerzos Montero y Villa.
  • El armado de este once inicial determinará la estrategia de Boca en los playoffs de la Copa Sudamericana y marcará el debut de refuerzos clave para el resto de la temporada.
Resumen generado con IA

Boca comenzará este martes a delinear el equipo que recibirá a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y una de las principales incógnitas pasa por Leandro Paredes. El mediocampista ya se reincorporó al plantel tras disputar el Mundial con la selección argentina, aunque llegó con una fisura en una costilla que mantiene en alerta al cuerpo técnico.

El volante será evaluado por los médicos y luego mantendrá una charla con Rodolfo Arruabarrena, quien decidirá en los próximos días si está en condiciones de integrar el equipo. Aunque hoy su presencia aparece más cerca de quedar descartada que de ser titular, en Boca prefieren esperar su evolución antes de tomar una determinación.

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Las otras dudas del equipo

Más allá de la situación de Paredes, el entrenador mantendría la base de la formación que derrotó a Sarmiento por la Copa Argentina. Las otras incógnitas pasan por los recientes refuerzos colombianos: Álvaro Montero tiene chances de debutar desde el arranque, mientras que Sebastián Villa será evaluado para determinar si está en condiciones de pelear un lugar entre los titulares.

Además, Boca tampoco podrá contar con Adam Bareiro ni Tomás Belmonte, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. A ellos se suma Milton Giménez, que trabaja de manera diferenciada y también tiene muy pocas posibilidades de estar disponible para el primer duelo de la serie frente al conjunto chileno.

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El probable "11" de Boca para recibir a O'Higgins

Álvaro Montero o Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel.

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