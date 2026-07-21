Arruabarrena define el "11" de Boca: la situación de Leandro Paredes y los refuerzos colombianos

Boca comenzará este martes a delinear el equipo que recibirá a O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y una de las principales incógnitas pasa por Leandro Paredes. El mediocampista ya se reincorporó al plantel tras disputar el Mundial con la selección argentina, aunque llegó con una fisura en una costilla que mantiene en alerta al cuerpo técnico.