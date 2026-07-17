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El Boca del "Vasco" arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

Boca Juniors venció 2-0 a Sarmiento de Junín en Rosario por los 16vos de final del torneo.

Alan Velasco, delantero de Boca, protege la pelota con su cuerpo en plena carrera.
Alan Velasco, delantero de Boca, protege la pelota con su cuerpo en plena carrera.
Hace 2 Hs

En una noche fría que marcaba el inicio de una nueva era, Boca Juniors venció 2-0 a Sarmiento de Junín en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. 

El encuentro no solo significó la clasificación, sino también el debut absoluto de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como director técnico del Xeneize.

El arranque del partido mostró la libreta del "Vasco" desde el primer minuto: tenencia de pelota, amplitud por las bandas e intensidad para recuperar. Durante la primera mitad, Boca dominó los hilos del juego con un abrumador 69% de posesión, pero chocó constantemente contra el bloque bajo y ordenado que propuso el conjunto de Junín. La falta de profundidad y la puntería ausente mandaron el partido al descanso con un pálido cero a cero.

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Sin embargo, el complemento trajo las emociones que el público neutral esperaba. Apenas a los 5 minutos de la reanudación, Alan Velasco frotó la lámpara: tras una precisa asistencia del juvenil Milton Delgado, el atacante sacó un violento remate de larga distancia que se coló en el arco de Sarmiento, rompiendo la paridad y trayendo tranquilidad al banco de suplentes azul y oro.

De contra

Con la ventaja, Boca manejó los tiempos y replegó sus líneas para salir de contra. A los 25 minutos de esa segunda parte, llegó el momento más emotivo de la noche rosarina. El juvenil debutante Leonel Flores, en su primer partido oficial en primera división, definió con total soltura para estampar el 2-0 definitivo y desatar el festejo alocado de todo el plantel.

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Sarmiento intentó reaccionar en el tramo final con más orgullo que fútbol, pero la solidez defensiva del Xeneize bajó la persiana del partido sin mayores sobresaltos. Con este triunfo, Boca sella un debut ideal para su nuevo entrenador y saca boleto a los octavos de final, donde ya lo espera un duro Vélez Sarsfield.

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