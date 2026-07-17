El Boca del "Vasco" arrancó con sonrisa la Copa Argentina: los pibes destrabaron la noche en Rosario

El arranque del partido mostró la libreta del "Vasco" desde el primer minuto: tenencia de pelota, amplitud por las bandas e intensidad para recuperar. Durante la primera mitad, Boca dominó los hilos del juego con un abrumador 69% de posesión, pero chocó constantemente contra el bloque bajo y ordenado que propuso el conjunto de Junín. La falta de profundidad y la puntería ausente mandaron el partido al descanso con un pálido cero a cero.