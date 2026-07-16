La historia detrás de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal: la imagen viral que cobró un nuevo significado antes de la final del Mundial 2026

Una fotografía tomada hace casi dos décadas volvió a recorrer el mundo en la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En la imagen aparece un joven Lionel Messi, de apenas 20 años, bañando a un bebé de seis meses que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial: Lamine Yamal.