La historia detrás de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal: la imagen viral que cobró un nuevo significado antes de la final del Mundial 2026
En la imagen aparece un joven Lionel Messi, de apenas 20 años, bañando a un bebé de seis meses que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial.
Resumen para apurados
- En vísperas de la final del Mundial 2026, se viralizó una foto de 2007 en Barcelona donde un joven Lionel Messi baña al bebé Lamine Yamal para una campaña solidaria.
- La imagen fue tomada por Joan Monfort para un calendario benéfico de UNICEF en 2007. La familia de Yamal ganó un sorteo fortuito para fotografiarse con un jugador del Barcelona.
- El fortuito encuentro cobra un valor histórico ante la final de 2026 entre Argentina y España, simbolizando el traspaso generacional entre dos grandes leyendas del fútbol.
Una fotografía tomada hace casi dos décadas volvió a recorrer el mundo en la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En la imagen aparece un joven Lionel Messi, de apenas 20 años, bañando a un bebé de seis meses que, con el paso del tiempo, se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial: Lamine Yamal.
Lo que comenzó como una campaña solidaria organizada por UNICEF, la Fundación FC Barcelona y el diario Sport terminó transformándose en una de las postales más icónicas del deporte, alimentando la expectativa por el histórico duelo entre Messi y Yamal en la definición de la Copa del Mundo.
Cómo nació la foto de Messi con Lamine Yamal
La sesión fotográfica se realizó en septiembre de 2007 en uno de los vestuarios del Camp Nou. Formaba parte del tradicional calendario solidario impulsado por el diario Sport junto con la Fundación FC Barcelona y UNICEF para visibilizar programas destinados a la infancia.
La familia de Lamine Yamal llegó hasta allí gracias a un sorteo organizado por UNICEF en el barrio de Roca Fonda, en Mataró, donde vivían. El premio consistía en fotografiarse con un jugador del Barcelona y, por una coincidencia del destino, el futbolista asignado fue Lionel Messi.
Además del rosarino, también participaron otras figuras del plantel como Andrés Iniesta, Thierry Henry, Carles Puyol y Gabriel Milito.
Un Messi tímido y un bebé que luego sería estrella
El fotógrafo Joan Monfort, autor de las imágenes, recordó que la escena no fue sencilla al principio.
Según relató, Messi era muy tímido y al encontrarse frente a una bañera con un bebé no sabía bien cómo sostenerlo. Recién cuando apareció un patito de goma el ambiente se distendió y pudieron capturar las fotografías que hoy son conocidas en todo el mundo.
Monfort aseguró que jamás imaginó la trascendencia que tendrían esas imágenes y las definió como "las fotografías más famosas" de toda su carrera.
Por qué la foto se hizo viral tantos años después
Durante más de quince años las imágenes permanecieron prácticamente desconocidas. Recién en la previa de la Eurocopa 2024, el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, las compartió en sus redes sociales junto a la frase: "El comienzo de dos leyendas".
La publicación se volvió viral en cuestión de horas, justo cuando el joven español comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol europeo.
La reacción de Lamine Yamal
El propio Lamine Yamal reconoció que desconocía la existencia de aquellas fotografías hasta que su padre se las mostró.
En una entrevista explicó que la familia había preferido no hacerlas públicas antes para evitar las comparaciones con Messi.
"No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él", afirmó el futbolista español.
Barcelona habló de un "momento mágico"
El FC Barcelona también recordó aquel encuentro a través de un comunicado oficial.
"El azar hizo que los caminos de Leo Messi y Lamine Yamal se cruzaran por primera vez. La suerte y la casualidad se alinearon para hacer posible ese momento mágico en el que una leyenda del fútbol mundial tuvo entre sus brazos a un joven talento llamado a seguir sus pasos", destacó el club catalán.
De una campaña solidaria a la final del Mundial 2026
Lo que en 2007 fue simplemente una producción solidaria terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas del fútbol moderno.
Casi veinte años después, Lionel Messi y Lamine Yamal llegan como referentes de Argentina y España a disputar la final del Mundial 2026, dándole un significado completamente nuevo a aquella fotografía que inmortalizó el primer encuentro entre dos generaciones destinadas a marcar una época.