"La foto es una locura": Messi y Yamal, la imagen que unió dos generaciones y hoy los enfrenta por el Mundial
El capitán argentino recordó la histórica imagen en la que sostiene en brazos al español cuando era un bebé, elogió su nivel y dejó un mensaje antes de la final. Casillas volvió a provocar y Luis de la Fuente bajó el tono a la previa.
Resumen para apurados
- A horas de la final del Mundial 2026, Lionel Messi recordó la histórica foto donde baña al hoy crack español Lamine Yamal, quien será su rival clave por el título en EE. UU.
- La foto fue tomada hace 19 años. Messi elogió el talento del joven de España, mientras que exfutbolistas como Casillas encendieron la previa con picantes mensajes en redes.
- Este cruce definirá al campeón del Mundial 2026 y consagra un duelo generacional inédito, proyectando el legado de Messi y el inicio del reinado de Yamal en el fútbol global.
A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi dejó una de las imágenes más emotivas de la previa al recordar la histórica fotografía en la que aparece bañando a un bebé llamado Lamine Yamal. Diecinueve años después, aquel niño es la gran figura de España y será uno de los principales rivales del capitán argentino en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Durante un evento compartido con Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez, Messi habló sobre el presente del joven delantero español y reconoció lo insólito que resulta el destino.
"Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando era bebé y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura", expresó.
Lejos de esquivar los elogios, el rosarino destacó el crecimiento de Yamal y lo ubicó entre las grandes figuras del fútbol mundial.
"Lamine es un grandísimo jugador. Es un referente mundial con 19 años y tiene toda la carrera por delante", aseguró. Aunque enseguida dejó en claro cuál será el objetivo argentino: "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil".
Messi también reflexionó sobre la manera en que aprendió a convivir con la presión a lo largo de su carrera. Para él, el secreto nunca estuvo en pensar demasiado en lo que había en juego.
"Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien, sea cual sea el lugar", explicó.
En esa misma línea, agregó: "Nunca pensamos en la presión. Lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien".
El capitán también recordó una enseñanza que marcó toda su carrera. "De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador", afirmó.
Mientras Messi apostó por un discurso sereno, Iker Casillas volvió a encender la previa desde las redes sociales. El histórico arquero español insistió con sus provocaciones hacia Argentina y reafirmó su confianza en que España impedirá la conquista de la cuarta estrella.
"No vais a bordar la cuarta estrella", escribió, después de haber publicado días atrás: "No habrá una 4° estrella. ¡Vamos a por la 2°! ¡Vamos España!".
Las respuestas de los hinchas argentinos no tardaron en aparecer. Muchos apelaron a la clásica "anulación de mufa" y respondieron con ironías como: "Felicitaciones Iker y toda España, enhorabuena campeones" o "Felicitaciones España, campeón del mundo 2026".
Quien eligió un tono mucho más relajado fue el entrenador español Luis de la Fuente. Consultado por los nervios previos a la final, sorprendió con una respuesta cargada de humor.
"Estoy nervioso porque nos volvemos en helicóptero; lo demás, estoy tranquilísimo", bromeó.
Así, entre recuerdos que emocionan, elogios cruzados, chicanas en las redes sociales y sonrisas antes del gran día, la cuenta regresiva para la final del Mundial ya quedó definitivamente en marcha. El domingo, la historia dejará de escribirse con palabras para empezar a hacerlo sobre el césped del MetLife Stadium.