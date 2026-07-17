"La foto es una locura": Messi y Yamal, la imagen que unió dos generaciones y hoy los enfrenta por el Mundial

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi dejó una de las imágenes más emotivas de la previa al recordar la histórica fotografía en la que aparece bañando a un bebé llamado Lamine Yamal. Diecinueve años después, aquel niño es la gran figura de España y será uno de los principales rivales del capitán argentino en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.