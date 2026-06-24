El joven bosnio que superó a Messi y a Lamine Yamal en un histórico ranking del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El futbolista bosnio Kerim Alajbegović, de 18 años, se convirtió en el octavo goleador más joven de los Mundiales tras marcar ante Qatar en el torneo de 2026.
- Con 18 años y 276 días, el extremo superó a Yamal y Messi. Su gol selló el triunfo de Bosnia por 3-1 ante Qatar, clave para mantener chances de clasificar en el Mundial 2026.
- Este logro consolida al atacante del Red Bull Salzburgo como una de las grandes promesas de Europa, impulsando el futuro del fútbol bosnio a nivel internacional.
El Mundial 2026 sigue escribiendo nuevas páginas en los libros de los récords. Esta vez, el protagonista fue Kerim Alajbegović, una de las grandes promesas del fútbol bosnio, que con apenas 18 años logró meterse entre los goleadores más precoces de la historia de las Copas del Mundo.
El extremo del Red Bull Salzburgo anotó uno de los goles en la victoria de Bosnia y Herzegovina por 3 a 1 sobre Qatar y, además de colaborar para mantener con vida a su selección, alcanzó una marca que lo coloca por delante de dos nombres ilustres del fútbol mundial: Lionel Messi y Lamine Yamal.
Con 18 años y 276 días, Alajbegović se convirtió en el octavo futbolista más joven en convertir un gol en una Copa del Mundo.
De esa manera desplazó a Lamine Yamal, que había marcado con 18 años y 343 días, y también a Lionel Messi, quien convirtió su primer tanto mundialista con 18 años y 357 días.
El primer lugar de ese prestigioso ranking continúa perteneciendo a una leyenda: Pelé, que anotó en Suecia 1958 cuando tenía apenas 17 años y 239 días.
Un gol para entrar en la historia
La acción que le permitió escribir su nombre en la historia llegó a los 28 minutos del primer tiempo. Tras recibir la pelota fuera del área, Alajbegović sacó un remate preciso que viajó junto al palo izquierdo del arquero qatarí y terminó dentro de la red.
El festejo tuvo un doble valor. No solo significó su estreno goleador en un Mundial, sino que también ayudó a Bosnia y Herzegovina a conseguir su primera victoria en el torneo.
El joven extremo atraviesa un gran presente bajo las órdenes de Sergej Barbarez. Ya había sido titular en el empate frente a Canadá y disputó los 90 minutos en la derrota ante Suiza, consolidándose como una de las piezas más importantes del seleccionado balcánico.
Su rendimiento durante la fase de grupos confirmó las expectativas que existen sobre uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo.
Bosnia mantiene viva la ilusión
El triunfo frente a Qatar permitió que Bosnia y Herzegovina cerrara la fase de grupos con cuatro puntos, producto de un empate, una derrota y una victoria.
Ese registro le alcanzó para finalizar en el tercer puesto del Grupo B y mantener intactas sus posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del certamen.
Más allá de la clasificación, la actuación de Alajbegović quedó como una de las grandes noticias para el fútbol bosnio.
Con apenas 18 años ya juega en el Red Bull Salzburgo, se ganó un lugar como titular en su selección y ahora también aparece junto a nombres históricos en una de las estadísticas más prestigiosas de los Mundiales. El desafío será sostener ese crecimiento.
Pero, por lo pronto, el joven extremo ya consiguió algo que muy pocos futbolistas pueden decir: superar a Lionel Messi y a Lamine Yamal en un ranking reservado para los talentos más precoces que dejó la historia de la Copa del Mundo.