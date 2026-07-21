Murió Claudio "Pato" Strunz, baterista y referente del heavy metal argentino a los 59 años

Resumen para apurados
- Claudio 'Pato' Strunz, histórico baterista de Hermética y referente del heavy metal argentino, falleció a los 59 años, según informó la banda Malón este lunes.
- Strunz se unió a Hermética en 1991 y grabó discos clave del metal local. Tras la separación, fundó Malón y promovió el género desde su mítica sala de ensayo 'La Cueva'.
- Su deceso marca la pérdida de un pilar del heavy metal nacional. Su legado perdurará a través de su influyente discografía y su rol como impulsor de nuevas bandas del género.
Claudio “Pato” Strunz, el icónico baterista de la banda Hermética y un referente del heavy metal en el país, falleció a los 59 años. El anuncio fue publicado a últimas horas de este lunes por "Malón", la agrupación que fundó el músico tras su ciclo junto a Ricardo Iorio.
“Q.E.P.D Pato Strunz. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos”, reza la placa que publicó "Malón" en sus redes sociales. La publicación estuvo acompañada por una emotiva fotografía de los inicios de "Hermética", con las camperas de cuero y melenas largas de Claudio O’Connor, Ricardo Iorio, Antonio “Tano” Romano y, a la derecha, el propio “Pato”. En la siguiente postal del carrusel se pudo ver a los mismos integrantes tiempo después de la separación del grupo, sumando a Karlos Cuadrado. La publicación concluyó con un mensaje contundente: “Queda la música. Buen viaje”.
El legado de un pilar fundamental del heavy metal argentino
“Pato” Strunz fue el baterista de "Hermética", grupo formado en 1988, y tras su posterior separación se convirtió en el fundador de "Malón", proyecto que reunió la alineación clásica iniciada junto a Iorio, considerado el “padre” del heavy metal nacional. Strunz fue el gran compañero y socio musical en la etapa más recordada de la carrera de Iorio, consolidándose definitivamente en la escena del género.
"Hermética" representó el inicio del thrash y el heavy metal argentino, una agrupación que cosechó un enorme reconocimiento gracias a su estilo musical crudo y a sus letras enfocadas en luchas sociales, crisis económicas y corrupción política. Una poesía que el propio Strunz definió en una entrevista concedida a LA GACETA como “catártica”, en el marco de la gira por el 25° aniversario del emblemático álbum "Ácido Argentino".
Una poesía catártica y tristemente actual
“El metal se lleva en la sangre, en el alma, no en cualquier lado. Esos discos grabados hace 25 años hablan de la realidad, de la actualidad, parecen haber sido escritos en estos días”, le decía Claudio Strunz a este diario durante una charla telefónica. “Son trabajos tristemente actuales, donde todo cobra un sentido cotidiano. La gente la está pasando mal, no le alcanza para comprar cosas básicas. Tengo la fortuna de poder ayudar a mis viejos jubilados”, describía en aquel momento.
“Las canciones en realidad son de la gente y eso es lo fuerte de esta situación, hay un ida y vuelta con el público, una fiesta; con "Malón" sonamos impresionante, los fanáticos se prenden mucho y sí... sería como una especie de catarsis, van a desahogarse a los recitales”, sentenció en esa oportunidad el músico, rememorando el impacto del repertorio clásico pero con una impronta propia.
De los inicios en el underground al éxito masivo
Nacido en La Tablada el 11 de noviembre de 1966, Claudio Marcelo Strunz dio sus primeros pasos en la escena del underground durante la década de 1980 en proyectos como "Heinkel", antes de dar el gran salto que marcaría a fuego la historia de la música nacional.
Su desembarco en Hermética se produjo en 1991 para sellar la alineación definitiva junto a Iorio, O'Connor y el "Tano" Romano. Con las baquetas de Strunz en la batería, la formación grabó dos obras cumbres e indispensables de la discografía argentina: "Ácido Argentino" y "Víctimas del Vaciamiento", hitos con los que colmaron en reiteradas oportunidades el mítico Estadio Obras Sanitarias.
"La Cueva", nuevos proyectos y el respeto hacia Iorio
Tras la traumática separación del cuarteto en 1995, el baterista impulsó la creación de "Malón" junto a O'Connor, Romano y la incorporación de Cuadrado. La propuesta se consolidó de inmediato con discos fundamentales como "Espíritu combativo" y "Justicia o resistencia", llevándolos a compartir escenario en el emblemático festival Monsters of Rock junto a leyendas internacionales de la talla de "Black Sabbath", "Slayer" y "Kiss".
Más allá del escenario, Strunz fue un permanente impulsor del movimiento metalero. A través de "La Cueva", su recordada sala de ensayo, ofreció un espacio clave para el surgimiento y desarrollo de decenas de bandas emergentes de todo el país.
Luego de desvincularse de Malón en 2021, la pasión del músico no se detuvo: al año siguiente formó la banda "Íthaca" junto a Guillermo “Chino” Gorosito y Marcelo Bracalente, con quienes lanzó en 2024 el disco "El peso que no pesa". En sus últimos meses, continuaba recorriendo los escenarios del país con el proyecto “Hermética x Pato Strunz”, rindiéndole tributo al repertorio de la formación que revolucionó el género en los noventa.
Pese a los distanciamientos propios de la escena, Strunz nunca ocultó el profundo respeto y cariño por Ricardo Iorio. En una entrevista con La Viola (TN), tiempo antes de su partida, el baterista resumió el sentimiento que compartía con miles de seguidores: “Ricardo es una mente brillante. Yo aprendí muchísimo de él en lo que se refiere a las letras, a los mensajes y a cómo retrataba los lugares con su visión. Es uno de los mejores poetas que existió. Siempre lo voy a mantener en alto porque hizo unas canciones increíbles con las cuales pude girar por toda Argentina. A Hermética lo llevo en la sangre”.