Murió Claudio "Pato" Strunz, baterista y referente del heavy metal argentino a los 59 años

Pese a los distanciamientos propios de la escena, Strunz nunca ocultó el profundo respeto y cariño por Ricardo Iorio. En una entrevista con La Viola (TN), tiempo antes de su partida, el baterista resumió el sentimiento que compartía con miles de seguidores: “Ricardo es una mente brillante. Yo aprendí muchísimo de él en lo que se refiere a las letras, a los mensajes y a cómo retrataba los lugares con su visión. Es uno de los mejores poetas que existió. Siempre lo voy a mantener en alto porque hizo unas canciones increíbles con las cuales pude girar por toda Argentina. A Hermética lo llevo en la sangre”.