Cultura y arte en el sur de Tucumán: Monteros abre su enorme feria

Las comunidades construyen su identidad a través de las historias que conservan, de los oficios que transmiten y de las tradiciones que deciden mantener vivas generación tras generación. En Monteros, ese patrimonio encuentra una de sus máximas expresiones en la Feria de Artesanías y Productos Regionales, una celebración que este año alcanzará su edición número 57 y volverá a reunir a artesanos, emprendedores, productores y artistas de toda la provincia.