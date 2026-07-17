Cultura y arte en el sur de Tucumán: Monteros abre su enorme feria

Las comunidades construyen su identidad a través de las historias que conservan, de los oficios que transmiten y de las tradiciones que deciden mantener vivas generación tras generación. En Monteros, ese patrimonio encuentra una de sus máximas expresiones en la Feria de Artesanías y Productos Regionales, una celebración que este año alcanzará su edición número 57 y volverá a reunir a artesanos, emprendedores, productores y artistas de toda la provincia.
A partir de hoy y hasta al 26 de julio, el gimnasio municipal abrirá nuevamente sus puertas para recibir a miles de visitantes que podrán recorrer una amplia exposición de artesanías, productos regionales, gastronomía típica y espectáculos artísticos, en una fiesta que trasciende el aspecto comercial para convertirse en un verdadero homenaje al trabajo, la creatividad y la identidad monteriza.
Según se indicó, año tras año, fortalece el desarrollo de emprendedores y productores locales, promueve el turismo y genera un espacio de encuentro para familias. Esta vez se esperan un centenar de puestos y también shows en vivo para niños.
“Para nosotros es un evento cultural de extrema importancia que nos hace sentir felices, orgullosos; esta feria llega con muchas actividades, en especial para nuestros artesanos que pueden vender todo lo que producen durante el año. Serán 10 días donde Monteros tendrá los brazos abiertos para recibirlos”, invitó el intendente de la ciudad del sur Francisco Serra.