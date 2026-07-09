Qué comer para dormir mejor: los alimentos que ayudan a tener un sueño profundo

Resumen para apurados
- Científicos finlandeses y expertos explican cómo la alimentación diaria influye en la calidad del sueño para combatir el insomnio, un problema de salud cada vez más frecuente.
- La digestión se ralentiza de noche. Expertos sugieren cenar tres horas antes de acostarse, priorizando kiwi, banana o pescados y evitando carnes rojas o vegetales pesados.
- El diseño de dietas orientadas al descanso se posiciona como una herramienta clave para prevenir el envejecimiento prematuro, reparar el ADN y asegurar el bienestar general.
Lo que comemos durante el día puede tener un impacto significativo en la calidad y duración de nuestro descanso, por eso es importante revisar nuestras dietas. Un estudio reciente realizado por investigadores finlandeses profundizó en la relación entre el consumo de frutas y verduras y las horas de sueño.
Dormir no es solo un momento de descanso, es una necesidad vital para que nuestro cuerpo y mente se recuperen, reorganicen y fortalezcan. El corazón, los vasos sanguíneos, los músculos, el sistema inmunitario, las capacidades cognitivas y la memoria dependen de un sueño regular y saludable para funcionar de manera óptima.
Estudios previos demostraron que el sueño es fundamental para reparar los daños en el ADN que se producen durante la vigilia, previniendo así enfermedades y envejecimiento prematuro. Al respecto, la doctora Mirta Averbuch, especialista en medicina del sueño, recomienda cenar tres horas antes de acostarse y optar por opciones ligeras y naturales.
¿Qué debemos comer para dormir bien por las noches?
Los especialistas destacaron que la digestión se vuelve más lenta por la noche, por lo que es importante no sobrecargarla. Se recomienda comer lo suficiente para saciar el hambre sin excederse en grasas. Al respecto, Averbuch sugiere incluir en la cena pescados como salmón o atún, pollo, cereales, tartas, pastas sin relleno y arroz.
De esta manera, aconseja priorizar frutas como el kiwi y la banana, y limitar el consumo de cítricos por la noche. Además de huevo, remolacha, palta, espinaca, acelga, zapallito, zanahoria, zapallo, papa, tomate, lechuga y cebolla.
Por su parte, el brócoli, la coliflor, la berenjena, las carnes rojas (asado, hamburguesas, achuras) pueden afectar el sueño debido a la fermentación y la digestión pesada.