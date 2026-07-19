¿Cuántos huevos se deben comer por semana? el veredicto de los especialistas

El mito del colesterol derribado por la ciencia

Una de las principales dudas que surgen en la consulta nutricional es el impacto del huevo en el perfil lipídico. La dietista registrada Theresa DeLorenzo, profesora adjunta en Russell Sage College y SUNY Oneonta, es categórica al respecto: "Los huevos tienen mala fama por el colesterol. ¿Pero saben qué? El colesterol no eleva tu colesterol. La grasa saturada de alimentos como el queso, la manteca y la carne roja sí eleva el colesterol LDL".