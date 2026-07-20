El gobierno de Milei reactivó los ATN para cinco provincias mientras busca respaldo legislativo

Resumen para apurados
- En julio, el gobierno de Javier Milei reactivó el envío de $5.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional a cinco provincias tras dos meses de pausa para buscar apoyo legislativo.
- Los giros, de $5.000 millones por provincia, coinciden con la necesidad del oficialismo de destrabar leyes clave en el Congreso frente a la caída de la recaudación provincial.
- Esta reactivación de fondos discrecionales busca consolidar alianzas con los gobernadores para asegurar la gobernabilidad y avanzar con las reformas económicas del Ejecutivo.
El gobierno de Javier Milei volvió a distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias durante julio, luego de dos meses sin realizar este tipo de transferencias. La reactivación de estos envíos coincide con un escenario en el que la Casa Rosada necesita reunir apoyos en el Congreso para avanzar con una serie de proyectos, entre ellos la reforma de la carta orgánica del Banco Central y las modificaciones a la ley de tierras.
Según detectó la consultora Politikon Chaco, en las dos primeras semanas de julio el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, volvió a utilizar los ATN, considerados el mecanismo más discrecional de asistencia financiera a las provincias, consignó el diario "Ámbito".
"Fueron cinco las provincias receptoras de estos ATN, por un monto de $5.000 millones en cada caso. Hasta el momento, las provincias beneficiadas son: Catamarca (tercera vez que recibe en el año); Córdoba (primera vez en el año y en toda la era Milei); Entre Ríos (tercero en el año); Misiones (cuarto en el año); y Santa Fe (segundo en 2026). Además, se destaca que la provincia de Jujuy tiene ATN devengados pero aun no pagados a la fecha, también por el monto de $5.000 millones", señala la consultora.
El escenario
El oficialismo tiene pendientes varias iniciativas que busca aprobar en el Congreso nacional. La más reciente es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla una flexibilización de los límites para la venta de tierras a extranjeros y cuyo tratamiento fue postergado hasta agosto por falta de respaldo. También permanece demorada la reforma de la ley de Inocencia Fiscal para otorgar un marco legal a quienes deseen exteriorizar dólares no declarados, situación que llevó a que Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergara por un mes la presentación de la declaración jurada de las personas, de acuerdo con una resolución general publicada en el Boletín Oficial.
El informe de Politikon Chaco señala además que, durante las dos primeras semanas de julio, las provincias recibieron $3 billones en concepto de transferencias automáticas, un nivel prácticamente sin cambios respecto del mismo período de 2025. En contraste, las transferencias no automáticas ya suman $32.693 millones, de las cuales el 76% corresponde a los ATN.
Cae la recaudación provincial
La desaceleración de la actividad económica también impacta en los recursos propios de las provincias. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento de los distritos, cayó un 3,4% real entre enero y mayo de este año en comparación con el mismo período de 2025.
En el mismo lapso, el Impuesto Inmobiliario mostró un incremento real del 9%, mientras que la recaudación por patentes automotor registró una baja del 1,9%.