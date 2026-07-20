El gobierno de Milei reactivó los ATN para cinco provincias mientras busca respaldo legislativo

El escenario

El oficialismo tiene pendientes varias iniciativas que busca aprobar en el Congreso nacional. La más reciente es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla una flexibilización de los límites para la venta de tierras a extranjeros y cuyo tratamiento fue postergado hasta agosto por falta de respaldo. También permanece demorada la reforma de la ley de Inocencia Fiscal para otorgar un marco legal a quienes deseen exteriorizar dólares no declarados, situación que llevó a que Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergara por un mes la presentación de la declaración jurada de las personas, de acuerdo con una resolución general publicada en el Boletín Oficial.