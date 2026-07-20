Video: la noche en que la Mate de Luna fue un "autódromo clandestino" hasta que llegó la Policía

“De milagro no se mató nadie”, repetía una mujer que sostenía a su hijo en brazos, mientras cruzaba apurada hacia el parque Avellaneda. Pero la fiesta de los escapes libres terminó. Tras una hora larga de impunidad, el destello azul de la Policía Motorizada cortó el hechizo. El rugido de las aceleradas cambió de tono: ya no era de exhibición, sino de fuga. La irrupción de las fuerzas de seguridad provocó una estampida masiva hacia otros puntos; un sálvese quien pueda que dispersó el enjambre en cuestión de minutos.