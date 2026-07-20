Video: la noche en que la Mate de Luna fue un "autódromo clandestino" hasta que llegó la Policía

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán detuvo a 15 personas y secuestró motos tras un encuentro clandestino de motociclistas en la avenida Mate de Luna, luego de la final del Mundial 2026.
- Convocados por WhatsApp, cientos de jóvenes realizaron piruetas peligrosas y ruidos molestos hasta que un operativo de la Policía Motorizada dispersó la masiva concentración.
- El hecho resalta el peligro de las picadas ilegales en Tucumán y presiona a las autoridades a endurecer los controles viales y operativos de seguridad en festejos masivos.
Un enjambre metálico tomó anoche por asalto la avenida Mate de Luna y la convirtió en un autódromo clandestino. Entre el Monumento al Bicentenario y la calle Pellegrini, la ciudad dejó de ser de los vecinos para transformarse en una pista de exhibicionismo y peligro, donde el único semáforo que importaba era el de la adrenalina.
Convocado por grupos de WhatsApp
Todo empezó con el "ping" incesante de los celulares. Mientras el país todavía procesaba el resultado del Mundial 2026, los grupos de WhatsApp ardían con una coordenada clara: la zona de la Maternidad. Pasadas las 20, el murmullo de los festejos oficiales fue tapado por un rugido ensordecedor. Centenares de motos -de todas las cilindradas, pero con la misma urgencia- se estacionaron en cordón, como centinelas de un espectáculo bizarro.
Otros 50 motociclistas, los más osados o los más inconscientes, se lanzaron a la cinta asfáltica. Con los escapes libres escupiendo fuego y los motores al límite de sus revoluciones, convirtieron la avenida en un autódromo clandestino. Hacían "willi", colgados de una sola rueda mientras pasaban a centímetros de los autos. Varios ocasionales automovilistas tuvieron que frenar a cero para no ser parte de la tragedia.
El escenario era una mezcla caótica de postales tucumanas. Alrededor del Monumento, se amontonaron peatones que volvían de festejar, vendedores de panchuques y feriantes que miraban de reojo. La mayoría de los jóvenes espectadores celebraba cada pirueta, cada acelerada. La euforia mundialista se había mutado en una furia sobre dos ruedas que subía de decibeles a medida que pasaban las horas.
“De milagro no se mató nadie”, repetía una mujer que sostenía a su hijo en brazos, mientras cruzaba apurada hacia el parque Avellaneda. Pero la fiesta de los escapes libres terminó. Tras una hora larga de impunidad, el destello azul de la Policía Motorizada cortó el hechizo. El rugido de las aceleradas cambió de tono: ya no era de exhibición, sino de fuga. La irrupción de las fuerzas de seguridad provocó una estampida masiva hacia otros puntos; un sálvese quien pueda que dispersó el enjambre en cuestión de minutos.
El saldo de la "zona roja" frente al parque Avellaneda dejó 15 detenidos y varias motos secuestradas. El resto logró perderse en la oscuridad de las calles laterales. El subjefe de Policía, Roque Yñigo, precisó que la Policía Vial secuestró 15 motocicletas cuyos conductores circulaban con escapes libres o practicaban conducción temeraria, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros.