Los festejos por el subcampeonato en Tucumán dejaron 15 motos secuestradas y un intento de robo
Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán controló los festejos de hinchas por el subcampeonato mundial en la provincia, logrando secuestrar 15 motos y frustrar un robo tras la final.
- Los operativos viales e intervenciones rápidas detuvieron a de cinco menores por intento de robo. La menor concurrencia, tras perder ante España, facilitó el control policial.
- La descentralización de los festejos y el refuerzo de efectivos en los últimos años consolidan un modelo preventivo eficaz para futuros eventos masivos en la provincia.
La Policía realizó un balance positivo del operativo de seguridad desplegado durante los festejos por el subcampeonato de la Selección argentina en el Mundial 2026. Aunque la plaza Independencia volvió a ser el principal punto de encuentro de los hinchas, el subjefe de la fuerza, Roque Yñigo, aseguró a LA GACETA que la convocatoria fue menor a la esperada y que la jornada transcurrió, en líneas generales, sin incidentes de gravedad.
"Habíamos dispuesto todos los recursos logísticos y humanos en los lugares donde habitualmente se concentra la gente, especialmente en la plaza Independencia, pero también en otros sectores de la capital y del interior de la provincia", explicó el funcionario.
Según Yñigo, la cantidad de personas que salió a celebrar fue inferior a la prevista. "Si hubiese sido otro el resultado, seguramente la convocatoria habría sido mucho mayor", señaló en referencia a la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial.
El principal foco de intervención estuvo relacionado con motociclistas que realizaban maniobras peligrosas en las calles. El subjefe precisó que la Policía Vial secuestró 15 motocicletas cuyos conductores circulaban con escapes libres o practicaban conducción temeraria, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de terceros. Los vehículos quedaron depositados en el predio de La Aguadita, a disposición de la Dirección General de Transporte.
Además, durante los festejos se registró un intento de robo. Cinco menores intentaron arrebatarle pertenencias a una persona, pero fueron interceptados rápidamente por efectivos policiales. Los adolescentes fueron demorados y trasladados al Centro de Admisión de Menores, donde quedaron a disposición de la Justicia.
Yñigo remarcó que el comportamiento de la mayoría de los tucumanos fue ejemplar y sostuvo que, a lo largo de toda la Copa del Mundo, los operativos especiales organizados para cada presentación de la Selección dejaron apenas incidentes menores.
"Hubo algunas situaciones puntuales que trascendieron públicamente, pero la Policía intervino de inmediato y, cuando correspondía, puso a los responsables a disposición de la Justicia. En otros casos se procedió al secuestro de motocicletas por conducción peligrosa", explicó.
El subjefe también destacó un cambio en la modalidad de los festejos. Si bien la plaza Independencia continúa siendo el principal punto de concentración, durante este Mundial se sumaron otros espacios, como el Monumento al Bicentenario y plazas de distintos barrios de la capital, donde cientos de personas siguieron los partidos y celebraron los resultados de la Selección.
Ese escenario obligó a ampliar el despliegue preventivo. "Tuvimos que contemplar todos esos lugares y distribuir al personal en distintos puntos de la ciudad, sin descuidar el interior de la provincia", indicó.
No obstante, aclaró que la cobertura fue posible gracias al fortalecimiento de la fuerza en los últimos años. "Se incorporó una cantidad importante de efectivos, se reforzaron las infanterías y las unidades motorizadas. Más que un esfuerzo extraordinario, fue un trabajo coordinado entre todas las áreas de la Policía, el Ministerio de Seguridad y otros organismos del Estado", sostuvo.
En ese operativo también participaron la Dirección General de Transporte, el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), municipios y policías municipales, en una coordinación que, según Yñigo, permitió obtener "buenos resultados".