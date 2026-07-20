Los festejos por el subcampeonato en Tucumán dejaron 15 motos secuestradas y un intento de robo

La Policía realizó un balance positivo del operativo de seguridad desplegado durante los festejos por el subcampeonato de la Selección argentina en el Mundial 2026. Aunque la plaza Independencia volvió a ser el principal punto de encuentro de los hinchas, el subjefe de la fuerza, Roque Yñigo, aseguró a LA GACETA que la convocatoria fue menor a la esperada y que la jornada transcurrió, en líneas generales, sin incidentes de gravedad.