Día del Amigo: ¿cuáles son los beneficios de la amistad para la salud mental?

¿Pero qué pasa con aquellas personas que les cuesta tener amigos? “Puede existir una variedad de causas, que van desde una disfuncionalidad en su forma de ser, hasta tener valores y actitudes socialmente no aceptados, que no es lo mismo, cuando en el grupo donde estoy no comparto sus valores, pero puedo buscar otras alternativas más cercanas, también existen tendencias autodestructivas propias de las personas, que ante la profundidad de una relación, el miedo invade, y comienza a realizar acciones para lastimar o alejar a las otras personas, pueden crear un conflicto, bajo una causa exagerada, para luego tener sentimientos de vergüenza en el mejor de los casos, o sostenerse en una creencia mental distorsionada personalidad que estimula la vanidad y el orgullo, para mantener el enojo, que con una tristeza latente, se convertirán en un rencor en el corto plazo”, señala.