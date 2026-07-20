Agenda semanal: entre el Día del Amigo, talleres y las caminatas

La última semana de las vacaciones de invierno tendrán una agenda repleta de actividades gratuitas para todas las edades. La semana incluye el Día del Amigo, que se celebra hoy, pero no es la única efeméride. Por el Día Mundial del Perro, de 8 a 13, en el Parque Avellaneda, donde habrá castraciones, atención veterinaria, emprendedores y propuestas recreativas. A las 10 se realizará una caminata guiada por el casco histórico y, en el Cementerio del Oeste, comenzarán las visitas guiadas gratuitas. Por la tarde, de 15 a 18, el Campus Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” ofrecerá el taller “Manos a la ciencia, infancias y descubrimientos”. Además, de 8 a 12 y de 15 a 18, permanecerá abierta la muestra fotográfica “Historia, Arte y Memoria” en el Cementerio del Oeste.