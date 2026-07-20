Agenda semanal: entre el Día del Amigo, talleres y las caminatas

La última semana de las vacaciones de invierno tendrán una agenda repleta de actividades gratuitas para todas las edades. La semana incluye el Día del Amigo, que se celebra hoy, pero no es la única efeméride. Por el Día Mundial del Perro, de 8 a 13, en el Parque Avellaneda, donde habrá castraciones, atención veterinaria, emprendedores y propuestas recreativas. A las 10 se realizará una caminata guiada por el casco histórico y, en el Cementerio del Oeste, comenzarán las visitas guiadas gratuitas. Por la tarde, de 15 a 18, el Campus Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” ofrecerá el taller “Manos a la ciencia, infancias y descubrimientos”. Además, de 8 a 12 y de 15 a 18, permanecerá abierta la muestra fotográfica “Historia, Arte y Memoria” en el Cementerio del Oeste.
Mañana habrá visitas guiadas al Cementerio del Oeste a las 10 y 17, mientras que a las 11 partirá el Bus Turístico para un circuito histórico y cultural desde Plaza Independencia. A las 16 se realizará un City Tour con una visita especial al Cementerio del Oeste y a las 17 se presentará “Teatro de papel” en la Casa Belgraniana. De 15 a 18, el Campus Ambiental ofrecerá talleres sobre insectos y alimentación saludable.
El miércoles, el Circuito Histórico y Cultural comenzará a las 11, mientras que a las 16 saldrá un nuevo City Tour. Entre las 16 y 18, el Campus Ambiental presentará una función de eco-malabares y experiencias circenses. A las 16.30, en la Plaza Temática, se pondrá en escena la obra “Manu, la Virgen y la Libertad”, inspirada en la Batalla de Tucumán.
El jueves, de 15 a 18, se desarrollará el taller de huerta “Manos en la Tierra” en el Campus Ambiental. A las 16, en Plaza Temática, habrá un taller de máscaras y animé para niños, mientras que a las 19.30 se realizará una clase abierta de cocina tucumana a cargo del chef Ramón González. A la misma hora, en la Casa Museo de la Ciudad, se presentará el libro “Acorde”, de Nazarena Pereyra.
El viernes concentrará algunas de las propuestas más atractivas. A las 10 habrá una caminata guiada por el centro y a las 12 se realizará la “Ruta de la Empanada Tucumana”. Entre las 14 y las 20, se podrán utilizar gratuitamente las bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel. El Bus Turístico Nocturno partirá a las 19 desde Plaza Independencia e incluirá una visita teatralizada al Cementerio del Oeste. Ese mismo día, a las 19.30, el Museo de la Industria Azucarera recibirá al Coro Municipal de Niños y a Jazz Quartet con Florencia Escalante. A las 20 se presentará la obra teatralizada “Recordar” en el Cementerio del Oeste.
El sábado
El sábado, las bicicletas acuáticas funcionarán de 10 a 13 y de 15 a 20. A las 11 se realizará el Circuito Histórico y Cultural y, desde las 13 hasta las 19, el Campus Ambiental será sede de la primera Competencia de EcoCrossfit. A las 15 habrá un taller de collage en el Museo Mercedes Sosa, mientras que a las 16 partirá el recorrido guiado por el Barrio Ciudadela. También habrá talleres ambientales, espectáculos infantiles y, desde las 16 hasta las 23, el ciclo musical “Esquinas ft. La Perla del Norte” en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. El cierre llegará a las 19, con un festival folclórico en Plaza Independencia.
El domingo, las bicicletas acuáticas volverán a funcionar de 10 a 13 y de 15 a 20, mientras que a las 11 partirá un nuevo circuito del Bus Turístico. Desde las 15, la Casa del Bicentenario recibirá el encuentro de danzas urbanas “Bicentenario Jam Vol. 2.0”, y entre las 16 y las 18 se presentará la obra circense “Mariposa quiere volar” en el Parque El Provincial. La jornada concluirá con actividades vinculadas al tango, desde las 19.30 en el Complejo Ledesma, y con la tradicional “Ruta del Sánguche de Milanesa”, que partirá a las 20 desde Plaza Independencia.