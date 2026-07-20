ARCA prorrogó la presentación de Ganancias: ¿hasta cuándo hay tiempo para declarar y pagar?

Con la entrada en vigencia del nuevo texto reglamentario, el esquema de vencimientos sufre una división operativa en sus plazos. Por un lado, la fecha límite para la presentación formal de la declaración jurada se posterga formalmente hasta el 27 de agosto de 2026. En contraposición, el cronograma estipulado para realizar el pago del saldo resultante del tributo permanece inalterado, conservando la fecha original estipulada para el 27 de julio de 2026.