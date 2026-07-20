ARCA prorrogó la presentación de Ganancias: ¿hasta cuándo hay tiempo para declarar y pagar?

Resumen para apurados
- ARCA oficializó este lunes la prórroga hasta el 27 de agosto de 2026 para presentar la declaración jurada de Ganancias de personas humanas del período fiscal 2025.
- La medida mantiene el vencimiento del pago para el 27 de julio de 2026 y reprograma para septiembre los primeros anticipos del período 2026 según la terminación del CUIT.
- La flexibilización busca facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes, aliviando la carga administrativa sin postergar el ingreso efectivo de los fondos al Estado.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hizo oficial este lunes, mediante la Resolución General 5876/2026 suscripta por su director ejecutivo Andrés Vázquez, la concesión de una nueva prórroga especial destinada al cumplimiento de las obligaciones del impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas.
La disposición gubernamental introduce modificaciones directas sobre el primer artículo de la Resolución General N° 5.851, norma que previamente fijaba como límite el 27 de julio para concretar tanto la rendición de cuentas como la liquidación correspondiente al ciclo fiscal 2025.
Con la entrada en vigencia del nuevo texto reglamentario, el esquema de vencimientos sufre una división operativa en sus plazos. Por un lado, la fecha límite para la presentación formal de la declaración jurada se posterga formalmente hasta el 27 de agosto de 2026. En contraposición, el cronograma estipulado para realizar el pago del saldo resultante del tributo permanece inalterado, conservando la fecha original estipulada para el 27 de julio de 2026.
ARCA extendió otra vez el vencimiento de la declaración jurada y del primer anticipo
La disposición alcanza a los contribuyentes comprendidos en la Resolución General N° 5.692, abarcando tanto a los responsables del régimen general como a quienes se encuentran adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Asimismo, el texto normativo ratificó que las obligaciones vinculadas al impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025 mantienen como fecha límite de cumplimiento el 27 de julio inclusive.
De manera complementaria, el organismo fiscal dispuso un diferimiento en el ingreso del primer anticipo del impuesto a las Ganancias para el ciclo 2026, cuyo plazo original vencía en agosto. El nuevo calendario de pagos queda segmentado según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT): las terminaciones 0, 1, 2 y 3 operan el 14 de septiembre de 2026; los números 4, 5 y 6 el 15 de septiembre; mientras que las terminaciones 7, 8 y 9 vencerán el 16 de septiembre.
- Nueva prórroga para Ganancias: ARCA volvió a extender el plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.
- Presentación hasta el 27 de agosto: Las personas humanas y sucesiones indivisas tendrán tiempo hasta el 27 de agosto de 2026 para presentar la declaración jurada.
- No cambia el vencimiento del pago del saldo: La resolución mantiene el 27 de julio de 2026 como fecha para el ingreso del saldo resultante del impuesto.
- Se posterga el primer anticipo de 2026: También se extendió el plazo para pagar el primer anticipo del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2026, que originalmente vencía en agosto.
- Nuevos vencimientos según CUIT:
- CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: 14 de septiembre.
- CUIT terminados en 4, 5 y 6: 15 de septiembre.
- CUIT terminados en 7, 8 y 9: 16 de septiembre.