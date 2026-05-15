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Boca se ilusiona: la fuerte decisión que tomó Paulo Dybala en medio de las dudas sobre su futuro

El campeón del mundo cambió de agencia de representación y el movimiento generó repercusión entre los hinchas "xeneizes".

Boca se ilusiona: la fuerte decisión que tomó Paulo Dybala en medio de las dudas sobre su futuro
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Paulo Dybala cambió de agencia de representación a KMB Sports, firma vinculada a jugadores de Boca Juniors, mientras define su futuro contractual con la Roma de Italia.
  • El movimiento ocurre cuando el contrato del jugador con el club italiano está por vencer. La nueva agencia representa a referentes xeneizes como Sergio Romero y Marcos Rojo.
  • Aunque no asegura un traspaso, el vínculo alimenta la ilusión de los hinchas de Boca. El impacto mediático crece ante la falta de acuerdo para su renovación en Europa.
Resumen generado con IA

El futuro de Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena y en Boca siguen atentos a cada movimiento del campeón del mundo. Mientras continúan los rumores sobre una posible renovación con Roma, el mediocampista tomó una decisión importante que rápidamente despertó repercusiones tanto en Italia como entre los hinchas "xeneizes".

Según informó el periodista Germán García Grova, la “Joya” cambió de agencia de representación y comenzó a trabajar con la empresa KMB Sports. El movimiento generó ruido inmediato porque su nuevo entorno mantiene vínculos muy cercanos con varios futbolistas identificados con Boca.

El principal nexo es Kristian Bereit, uno de los representantes de la agencia, que también trabaja con jugadores como Sergio Romero, Marcos Rojo, Ander Herrera, Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte, entre otros futbolistas con pasado o presente ligado al club de la Ribera.

La ilusión que crece en Boca

Aunque este cambio no significa necesariamente que Dybala esté más cerca de Boca, la noticia fue interpretada por muchos hinchas como un posible acercamiento pensando en el futuro. El cordobés atraviesa semanas decisivas porque está a pocos meses de finalizar su vínculo contractual y todavía no existe una definición oficial sobre su continuidad en Roma.

En el "Xeneize" saben que una operación de este nivel no sería sencilla desde lo económico, pero la expectativa crece cada vez que aparece un gesto o una señal vinculada al campeón del mundo. Más aún teniendo en cuenta que Dybala nunca ocultó su simpatía por Boca y mantiene una relación cercana con varios referentes del plantel.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa. En Italia aseguran que Roma todavía busca avanzar con la renovación, aunque por ahora no hay acuerdo definitivo. Y en medio de ese escenario, cada movimiento alrededor de Dybala vuelve a alimentar el sueño de los hinchas "xeneizes".

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