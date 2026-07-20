Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

Pero la imagen que recorrió el mundo y hizo viral en las redes llegó en la vuelta 30. Gasly intentaba superar al Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson cuando Colapinto detectó un hueco mínimo por la cuerda interna. Sin levantar el pie, se lanzó a una maniobra tan audaz como precisa y dejó atrás a los dos en una sola acción. Fue un sobrepaso que inevitablemente recordó a aquellos que marcaron una época en la F-1: el de Carlos Reutemann sobre el austríaco Niki Lauda y el italiano Bruno Giacomelli en Brands Hatch, en 1978, o el del finlandés Mika Hakkinen frente al alemán Michael Schumacher con el brasileño Ricardo Zonta como involuntario protagonista en Spa, en el año 2000.