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Colapinto en Bélgica: una maniobra de leyenda, resistencia heroica y un punto para Alpine

En la vuelta 30, Franco superó a su compañero y a Lawson en el mismo sobrepaso. La imagen ya es viral en las redes.

CON MUCHA ACTITUD. Con un Alpine, Franco Colapinto volvió a demostrar que tiene un lugar muy bien ganado en la máxima categoría del automovilismo. AFP
CON MUCHA ACTITUD. Con un Alpine, Franco Colapinto volvió a demostrar que tiene un lugar muy bien ganado en la máxima categoría del automovilismo. AFP
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica tras un histórico doble sobrepaso, logrando un punto clave para Alpine en Spa-Francorchamps durante la temporada 2026.
  • Partiendo undécimo, Colapinto superó a Gasly y Lawson en una sola maniobra en la vuelta 30 y luego resistió la presión de su compañero para asegurar el puesto puntuable.
  • Este resultado, el sexto con puntos en diez carreras, fortalece la posición del argentino en las negociaciones clave con Alpine para renovar su contrato en la categoría.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a demostrar que pertenece a la Fórmula 1. No sólo porque terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y volvió a sumar para Alpine, sino porque firmó una actuación de esas que quedan grabadas en la memoria de los aficionados. En un circuito cargado de historia como Spa-Francorchamps, protagonizó una vez más una excelente largada, luego fue protagonista de una maniobra que ya se ganó un lugar entre los grandes adelantamientos de la categoría y luego resistió con autoridad en el tramo decisivo de la carrera. 

De esta manera, dio otro paso firme en el momento más importante de su temporada: el de las negociaciones para renovar su contrato con la escudería francesa.

Todo comenzó en la largada. Desde el undécimo puesto, Colapinto reaccionó con precisión cuando se apagaron los semáforos. En la frenada de La Source encontró el espacio justo para superar a su compañero Pierre Gasly y al brasileño Gabriel Bortoleto, mientras el abandono prematuro del británico George Russell le permitió escalar hasta el octavo lugar. A partir de allí, pese a no contar con un Alpine en óptimas condiciones, intentó construir una carrera inteligente, administrando neumáticos, energía y ritmo frente a rivales con autos de mayor potencial.

Pero la imagen que recorrió el mundo y hizo viral en las redes  llegó en la vuelta 30. Gasly intentaba superar al Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson cuando Colapinto detectó un hueco mínimo por la cuerda interna. Sin levantar el pie, se lanzó a una maniobra tan audaz como precisa y dejó atrás a los dos en una sola acción. Fue un sobrepaso que inevitablemente recordó a aquellos que marcaron una época en la F-1: el de Carlos Reutemann sobre el austríaco Niki Lauda y el italiano Bruno Giacomelli en Brands Hatch, en 1978, o el del finlandés Mika Hakkinen frente al alemán Michael Schumacher con el brasileño Ricardo Zonta como involuntario protagonista en Spa, en el año 2000.

La diferencia estuvo en los nombres; la grandeza, en cambio, fue la misma. Colapinto no dudó, calculó cada centímetro y ejecutó una maniobra que exige talento, convicción y una confianza absoluta en uno mismo. En una categoría donde un error se paga con el abandono, eligió el camino más difícil y salió indemne.

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Todavía quedaba lo más complicado. Con neumáticos exigidos y Gasly decidido a recuperar la posición, Franco defendió el décimo lugar durante las vueltas finales sin cometer una sola equivocación. Administró la energía, cerró cada intento de ataque y cruzó la meta con menos de un segundo de ventaja sobre su compañero. Fue una demostración de temple, inteligencia y madurez competitiva.

¿Qué dijo Colapinto tras la gran carrera en Bélgica?

“Sabía que tenía una oportunidad y no podía desaprovecharla. El auto respondió muy bien en carrera y pudimos convertir un fin de semana complicado en un resultado importante. Estoy muy feliz por el trabajo de todo el equipo”, señaló Colapinto una vez finalizada la competencia. 

Luego agregó: “Defender esa posición hasta el final fue muy difícil, pero tenía confianza en el ritmo que tenía y en que podíamos sumar puntos”.

El resultado tiene un valor que va mucho más allá de una décima posición. En medio de las conversaciones sobre su continuidad, Colapinto ofreció exactamente lo que Alpine necesita ver: velocidad, determinación, capacidad para sobreponerse a las dificultades y un piloto capaz de marcar diferencias cuando aparece una oportunidad. En diez grandes premios disputados durante la temporada 2026, ya sumó puntos en seis, una regularidad que fortalece su candidatura para seguir como piloto de la “máxima”.

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Hay carreras que entregan trofeos y otras que construyen prestigio. La de Bélgica pertenece a este último grupo. Porque, más allá de las unidades obtenidas para el campeonato, Colapinto dejó una de esas maniobras que alimentan la leyenda de la Fórmula 1 y confirmó que, cuando el talento se combina con el coraje, los límites simplemente dejan de existir.

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