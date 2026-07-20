Encuesta: ¿Qué sensaciones te dejó el subcampeonato de la Selección?

El Mundial 2026 se terminó y, con él, se cierra el ciclo más exitoso de la Selección en este siglo, en el que los argentinos nos acostumbramos a jugar finales y, sobre todo, a ganarlas. Las lágrimas de Lionel Messi anticipan lo que todos sabemos, pero las de Lionel Scaloni despiertan incertidumbres. Por delante quedará la reconstrucción de un equipo que supo cómo marcar a todo un país, en base al esfuerzo, la resiliencia y el buen fútbol. Todo lo que pasó en estos últimos ocho años no pasó desapercibido para los fanáticos. Ni siquiera para los que se encienden cada cuatro años. Por eso, desde LA GACETA invitamos a nuestros lectores a participar de una encuesta para saber qué sensaciones les despertó este subcampeonato.