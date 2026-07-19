Mundial 2026

Milei confirmó que habrá feriado nacional por los festejos de la Selección Argentina: cuándo sería

El Presidente anunció cuándo la medida se hará efectiva. Lo hizo a través de una publicación en la red social X. Lo que se sabe.

Javier Milei, en la Bolsa de Comercio.
Javier Milei, en la Bolsa de Comercio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei anunció en X que decretará un feriado nacional en Argentina cuando la Selección de fútbol defina la fecha para celebrar su consagración mundial.
  • La medida busca responder a la demanda social tras el triunfo. A diferencia de otras ocasiones, el Gobierno supeditó el día no laborable a la agenda de los propios jugadores.
  • El feriado tendrá alcance nacional y suspenderá las actividades habituales. Se espera que la delegación defina su itinerario para formalizar el decreto de seguridad y festejo.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei confirmó a través de sus redes sociales la implementación de un feriado nacional para facilitar los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina.

La medida busca dar respuesta a la expectativa de la ciudadanía tras la consagración del equipo.

Según explicó el mandatario, la fecha exacta de esta jornada no laborable no ha sido fijada de forma unilateral por el Poder Ejecutivo. Por el contrario, la Casa Rosada determinó que la elección del día dependerá de los propios integrantes del plantel.

Decisión en manos del plantel y cuerpo técnico

La comunicación oficial especifica que la declaración del feriado nacional quedará supeditada estrictamente a la agenda y preferencias de los protagonistas del triunfo deportivo. El Gobierno aguarda la resolución de los futbolistas y el equipo de trabajo liderado por el entrenador.

"En función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en su mensaje oficial. De esta manera, se prioriza el esquema de festejos que diseñe la delegación nacional.

Esta metodología de anuncio busca canalizar de forma organizada la demanda social de celebraciones públicas. El mandatario reconoció explícitamente que existía una marcada "inquietud" sobre cómo se llevarían a cabo los festejos por el logro mundial.

Alcance de la medida oficial

Al tratarse de un feriado nacional, la medida tendrá impacto en todo el territorio de la República Argentina una vez que se defina el cronograma. Esto implicará la suspensión de actividades habituales para permitir el acompañamiento a la Selección.

La publicación del Presidente, titulada bajo el encabezado "FESTEJO MUNDIAL", despeja las dudas sobre el carácter institucional de la jornada. El comunicado establece un compromiso formal por parte del Ejecutivo Nacional para formalizar el asueto.

Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre la duración del feriado o si se incluirán protocolos especiales de seguridad. Se espera que, una vez que el cuerpo técnico y los jugadores comuniquen su decisión, se publique el decreto correspondiente.

Declaraciones de Milei

"Las lecciones que deja este grupo es enorme", dijo Milei en una entrevista con Radio Mitre a pocos minutos de habler publicado ese tuit.

"Este debe ser un momento muy duro para el plante y el cuerpo técnico pero cuando baje la espuma se van a dar cuenta de que lo que han hecho es de una magnitud enorme", remarcó.

Y luego reiteró que el feriado será decretado el día en el que lo decidan los jugadores y el cuerpo técnico. Este lunes, la selección regresa a la Argentina en dos vuelos. Aún no hay novedades respecto de qué día se dará ese encuentro con la hinchada.

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