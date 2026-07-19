Lionel Scaloni pone en duda su continuidad como técnico de Argentina: “Merezco tomarme el tiempo para decidir”
El entrenador dejó abierta la incógnita sobre su continuidad luego de la derrota ante España. Aseguró que necesita reflexionar antes de tomar una decisión y admitió que será muy difícil volver a conformar un grupo como el que dirigió.
Resumen para apurados
- Lionel Scaloni puso en duda su continuidad como DT de la Selección Argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España para reflexionar sobre su futuro personal.
- El entrenador campeón en Qatar 2022 explicó que debe reunirse con el presidente de la AFA y admitió que será muy difícil volver a conformar un grupo humano y deportivo similar.
- La posible salida de Scaloni abre una gran incógnita en el fútbol argentino tras un ciclo histórico que incluyó la Copa América, el Mundial de Qatar y este subcampeonato.
La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó una imagen inesperada: la incertidumbre sobre el futuro de Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 sorprendió al reconocer que aún no sabe si continuará al frente del equipo nacional.
Con evidente emoción, Scaloni elogió al plantel y dejó entrever que se tomará un tiempo antes de definir su futuro.
"Este lugar es increíble. Nunca pensé estar en este lugar maravilloso. Merezco tomarme el tiempo para decidir qué voy a hacer."
El entrenador explicó que ya tiene una idea sobre el camino que desea seguir, aunque aclaró que antes deberá conversar con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.
"Tengo una idea de lo que quiero hacer, tengo que hablar con el presidente."
Scaloni destacó al grupo de jugadores
Durante su análisis, el DT resaltó el vínculo construido con el plantel y aseguró que será muy difícil repetir un ciclo con una camada de futbolistas de semejante nivel humano y deportivo.
"Difícilmente se vuelva a formar un grupo tan maravilloso como este y me duele en el alma."
Además, reconoció la magnitud del trabajo realizado durante los últimos años y lo complejo que sería iniciar un nuevo proceso con características similares.
"Es difícil armar algo tan grande como esto."
¿Scaloni sigue en la Selección Argentina?
Por el momento, Lionel Scaloni no confirmó su salida de la Selección Argentina, pero tampoco garantizó su continuidad. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de cerrar un ciclo histórico, luego de haber conquistado la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de conducir al equipo hasta la final del Mundial 2026.
La decisión, según sus propias palabras, llegará después de un período de reflexión y de una reunión con el presidente de la AFA. Mientras tanto, el futuro del entrenador permanece como una de las principales incógnitas del fútbol argentino tras el subcampeonato mundial.