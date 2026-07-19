Argentina perdió la final del Mundial y la noche terminó con incidentes en el Obelisco

Miles de personas se concentraron este domingo por la noche en el Obelisco, después de la derrota de la Selección argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, para manifestar su apoyo a los dirigidos por Lionel Scaloni. Sin embargo, la celebración terminó con incidentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aunque la convocatoria comenzó como una muestra de cariño y admiración a Lionel Messi y a sus compañeros, se registraron incidentes cuando un grupo de personas se enfrenó con los policías desplegados en el centro porteño.
Piedras y botellas contra el operativo policial
Luego de la ceremonia de premiación, las inmediaciones de la avenida 9 de Julio comenzaron a llenarse de simpatizantes que llegaron con banderas argentinas, bombos y camisetas de la Selección.
La concentración se extendió sobre las plataformas del Metrobús y provocó cortes en las principales arterias de la zona. En la estructura del Obelisco, además, se proyectaron imágenes de los partidos disputados por el conjunto nacional durante el torneo.
AHORA EN EL OBELISCO.— Abril (@abril_talone) July 20, 2026
REPRESIÃN A LO JORGE MACRI Y TODA LA RUNFLA ANTI ARGENTINA. pic.twitter.com/xe7JbMVeya
Con el paso de los minutos, pasadas las 23.30 de este domingo, la situación se volvió tensa y hubo peleas entre algunos de los presentes con los efectivos encargados del operativo de seguridad. Algunos de los presentes arrojaron piedras y botellas hacia el cordón policial.
De acuerdo a lo que trascendió, hubo al menos 12 detenidos. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas como consecuencia de los enfrentamientos.