Copa del Mundo

“Vamos a festejar igual”: cubrió su auto con una bandera argentina y salió al mástil de Yerba Buena

Tras la caída 1 a 0 ante España, Valeria Díaz salió de la sanguchería familiar, desplegó una bandera sobre su auto y puso rumbo al mástil. "Llegamos a una final del mundo", resumió.

PESE A LA DERROTA. Valeria Díaz cubrió su auto con una bandera argentina y se sumó a la caravana rumbo al mástil de Yerba Buena, donde los hinchas despidieron el Mundial.
PESE A LA DERROTA. Valeria Díaz cubrió su auto con una bandera argentina y se sumó a la caravana rumbo al mástil de Yerba Buena, donde los hinchas despidieron el Mundial.
Por Victoria Reinoso Hace 2 Min

El partido acababa de terminar. España acababa de ganarle 1 a 0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y el silencio parecía el desenlace más lógico. Sin embargo, a pocos metros del mástil de Yerba Buena ocurrió otra cosa.

Desde la avenida Aconquija empezó a escucharse música. Venía de una sanguchería ubicada a la altura del 2000, donde varias familias habían seguido la final. Apenas terminó la transmisión, una mujer salió del local con una bandera argentina en las manos, la desplegó sobre el techo de su auto, la acomodó con cuidado y sonrió.

Era Valeria Díaz, una de las dueñas del negocio familiar. "Vamos a festejar igual", dijo mientras terminaba de cubrir el vehículo con la bandera celeste y blanca.

La decisión no tenía que ver con el resultado, sino con el recorrido de la Selección. "Llegamos hasta esta instancia. Tremendo Mundial, lo dieron todo", afirmó.

Dentro del local todavía quedaban familiares y amigos comentando la final. Afuera, la música seguía sonando. "La verdad estamos felices, agradecidos igual", explicó.

PARA CERRAR EL MUNDIAL. Banderas, música y bocinazos acompañaron la reunión de los hinchas en el mástil de Yerba Buena tras la final. PARA CERRAR EL MUNDIAL. Banderas, música y bocinazos acompañaron la reunión de los hinchas en el mástil de Yerba Buena tras la final.

La bandera tampoco había aparecido por casualidad. Llevaba cuatro años esperando volver a salir. "La tenemos desde el Mundial anterior", contó.

Con el auto listo, no había mucho más que hacer. "Ahora vamos todos para el mástil", dijo antes de subirse junto a su familia. Y así fue. Entre bocinazos, camisetas argentinas y banderas que asomaban por las ventanillas, la caravana tomó la avenida rumbo al punto de encuentro habitual de los festejos.

No había una cuarta estrella para celebrar. Tampoco una copa para levantar. Pero mientras muchos procesaban la derrota, Valeria eligió otra forma de cerrar el Mundial. Para ella, el 1 a 0 no alcanzó para guardar la bandera. Había un subcampeonato que dolía, pero también una Selección que volvió a jugar una final del mundo. Y eso, en Yerba Buena, también merecía una caravana.

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