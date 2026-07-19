“Vamos a festejar igual”: cubrió su auto con una bandera argentina y salió al mástil de Yerba Buena

No había una cuarta estrella para celebrar. Tampoco una copa para levantar. Pero mientras muchos procesaban la derrota, Valeria eligió otra forma de cerrar el Mundial. Para ella, el 1 a 0 no alcanzó para guardar la bandera. Había un subcampeonato que dolía, pero también una Selección que volvió a jugar una final del mundo. Y eso, en Yerba Buena, también merecía una caravana.