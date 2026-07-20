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Una oleada de misiles rusos causa destrucción en Kiev

Un ucraniano murió en el ataque.

Una oleada de misiles rusos causa destrucción en Kiev
Hace 3 Hs

La capital ucraniana, Kiev, fue sacudidapor una andanada de misiles rusos que dejaron al menos un muerto y 16 heridos, un día después de que Ucrania lanzara una mortal oleada de drones contra Rusia.

En la mañana de ayer, periodistas de la AFP en Kiev vieron edificios de viviendas calcinados, con las ventanas rotas, y autos deformados y volcados.

“Los misiles seguían cayendo uno tras otro, las explosiones eran potentes, fue horrible”, contó a la AFP Ganna Zagorodnia, una vecina de Kiev. “Creí que mi vida iba a acabar”, aseguró esta mujer de 47 años.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró en X que “Rusia llevó a cabo uno de sus ataques con misiles balísticos más importantes contra Kiev”.

“El enemigo lanzó más de 40 misiles de distintos tipos, la mayoría contra la capital”, agregó el mandatario, que precisó que una persona murió y otras 16 resultaron heridas.

Según el ejército, entre 25 de los misiles eran balísticos, rápidos y más difíciles de interceptar que los drones o los misiles de crucero. Moscú lanza misiles y drones contra la capital ucraniana casi a diario desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Rusia, que niega atacar a la población civil, afirmó haber bombardeado instalaciones militares y centros logísticos en Kiev, así como infraestructuras portuarias utilizadas por el ejército ucraniano en la ciudad de Odesa, en el mar Negro.

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Durante el día de ayer, un ataque ucraniano causó la muerte de una persona en la región rusa de Kurks, según informó el gobierno local.

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Otra oleada de drones atacó la terminal del Caspian Pipeline Consortium, cerca del puerto ruso de Novorosiisk, en el mar Negro, una vía estratégica para la exportación de petróleo kazajo, de la que Chevron y Shell son parcialmente propietarias.

El consorcio indicó que dos petroleros cargados con crudo kazajo habían sufrido daños y que se habían interrumpido las operaciones de bombeo.

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