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Guerra con Ucrania: movimientos rusos en el flanco oriental europeo

Lituania y Letonia afirman que Moscú prepara ataques a infraestructuras en países de la OTAN.

AVANCE. La invasión rusa a Ucrania moldea la política europea actual.
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Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Los presidentes de Lituania y Letonia alertaron en Vilna sobre posibles ataques rusos a infraestructuras de la OTAN en el flanco oriental para probar la alianza en julio de 2026.
  • Basados en informes de inteligencia, denuncian planes de sabotaje en redes de energía y transporte, tras registrarse ciberataques e incendios vinculados previamente a Moscú.
  • Estas advertencias anticipan una escalada de tensiones que pondrá a prueba el Artículo 5 de defensa mutua de la OTAN, obligando a reforzar la seguridad en toda la región.
Resumen generado con IA

VILNA, Lituania.- Los países que lindan con Rusia levantan alertas acerca de una posible expansión rusa el flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Los mandatarios de Letonia y Lituania expresaron que temen que Moscú trate de poner a prueba la capacidad de respuesta de la Alianza mientras continúa la guerra en Ucrania.

Rusia planea ataques contra infraestructuras críticas en los países bálticos o en Polonia, advirtieron los presidentes Gitanas Nauseda, de Lituania, y Edgars Rinkevics, de Letonia, citando informes de inteligencia. Los supuestos planes se estarían diseñando al más alto nivel en Moscú, según publicó la agencia EuroNews.

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“Hablamos de infraestructuras energéticas y de transporte, instalaciones donde cualquier daño podría alterar el funcionamiento de todo el sistema energético”, declaró Nauseda en una rueda de prensa conjunta en Vilna junto a su homólogo letón. “Esta planificación se está llevando a cabo al más alto nivel, en la práctica en Moscú”. El presidente lituano aseguró que las infraestructuras estratégicas serían el principal objetivo.

Rinkevics advirtió que Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, todos ellos miembros de la Unión Europea y de la OTAN, deben estar preparados para posibles acciones provocadoras del Kremlin, que busca “poner a prueba” el pacto de defensa mutua de la Alianza en plena guerra en Ucrania. El presidente letón alertó de un posible desafío indirecto a los mecanismos de defensa colectiva. “Incluso sin una victoria plena de Ucrania, Rusia podría poner a prueba de forma indirecta el Artículo 5 y los mecanismos de respuesta tanto a nivel de la Alianza como de la Unión Europea”, señaló.

Situación inestable

A fines de junio, el primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró en una rueda de prensa que “pueden esperarse distintos tipos de escalada en las próximas semanas y meses”, y calificó la situación de “muy inestable”. Varsovia ya había advertido de un posible aumento de las tensiones en la región.

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Las autoridades bálticas y polacas ya han vinculado a Rusia con otros incidentes, entre ellos incendios provocados, ciberataques y sabotajes en líneas ferroviarias. El presidente lituano afirmó que su país ha reforzado la protección de sus infraestructuras de transporte y energía. Lituania asegura haber incrementado las medidas de protección de sus infraestructuras críticas.

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