Guerra con Ucrania: movimientos rusos en el flanco oriental europeo

Rinkevics advirtió que Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, todos ellos miembros de la Unión Europea y de la OTAN, deben estar preparados para posibles acciones provocadoras del Kremlin, que busca “poner a prueba” el pacto de defensa mutua de la Alianza en plena guerra en Ucrania. El presidente letón alertó de un posible desafío indirecto a los mecanismos de defensa colectiva. “Incluso sin una victoria plena de Ucrania, Rusia podría poner a prueba de forma indirecta el Artículo 5 y los mecanismos de respuesta tanto a nivel de la Alianza como de la Unión Europea”, señaló.