Impactante ataque de Ucrania: drones incendiaron almacenes del "Amazon ruso" y dejaron siete muertos

Resumen para apurados
- Ucrania atacó con drones un centro logístico de Wildberries en Tambov este sábado, provocando un incendio que dejó al menos siete muertos y 24 heridos.
- El depósito de la mayor firma de comercio electrónico rusa albergaba productos altamente inflamables, lo que facilitó la rápida propagación del fuego tras el impacto.
- Este ataque contra infraestructura logística clave evidencia una nueva fase en la estrategia ucraniana de golpear la economía y el abastecimiento interno en territorio ruso.
La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo este sábado, luego de que fuerzas ucranianas lanzaran un ataque con drones contra un centro logístico de Wildberries, uno de los mercados más grandes de Rusia, ubicado en Kotovsk, en la región de Tambov. La ofensiva provocó un incendio de gran magnitud que dejó al menos siete muertos y 24 heridos, según informaron medios locales.
Las personas afectadas fueron trasladadas de inmediato a hospitales de Kotovsk y Tambov. Mientras tanto, un amplio operativo de emergencia logró evitar que las llamas se propagaran a otros sectores del complejo, aunque los bomberos continuaban trabajando para controlar por completo el fuego.
"Expreso mis condolencias a todos los familiares y seres queridos. Sin duda ayudaremos a las familias de las víctimas", expresó el gobernador de la región, Yevgueni Pervyshov, a través de su canal oficial de Telegram.
Además de los bomberos, en el operativo participaron efectivos del Ministerio de Emergencias, personal policial y una importante flota de ambulancias.
El objetivo del ataque
El depósito alcanzado pertenece a Wildberries, la mayor plataforma de comercio electrónico de Rusia, conocida popularmente como el "Amazon ruso". En sus instalaciones se almacenan y procesan miles de productos de consumo, entre ellos ropa, cosméticos, libros y electrodomésticos, además de contar con tecnología logística de última generación.
El centro de distribución combina infraestructura automatizada con el almacenamiento de grandes volúmenes de mercadería, incluidos productos altamente inflamables, una condición que favoreció la rápida expansión del incendio tras el impacto de los drones.