Impactante ataque de Ucrania: drones incendiaron almacenes del "Amazon ruso" y dejaron siete muertos

La guerra entre Rusia y Ucrania sumó un nuevo capítulo este sábado, luego de que fuerzas ucranianas lanzaran un ataque con drones contra un centro logístico de Wildberries, uno de los mercados más grandes de Rusia, ubicado en Kotovsk, en la región de Tambov. La ofensiva provocó un incendio de gran magnitud que dejó al menos siete muertos y 24 heridos, según informaron medios locales.