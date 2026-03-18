Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Líbano bajo fuego

El ejército israelí realizó ataques preventivos contra instalaciones de lanzamiento de Hezbolá, en Líbano, tras una serie de alertas de disparos en el norte de Israel. “En la última hora, la Fuerza Aérea ha atacado lanzadores y terroristas de Hezbolá en todo Líbano, en el marco de los esfuerzos para perturbar y contrarrestar los disparos dirigidos” hacia Israel, indicó el ejército en un comunicado. El ejército había anunciado anteriormente haber “detectado una intensificación de los preparativos” de Hezbolá “para lanzar salvas de cohetes contra el Estado de Israel en las próximas horas”. Las sirenas de alerta sonaron varias veces ayer por la noche en el norte de Israel. Líbano se ha convertido en otro frente desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte de Jamenei. Desde entonces 912 personas han muerto en Líbano y hay más de un millón de desplazados.