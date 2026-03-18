Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Líbano bajo fuego

El ejército israelí realizó ataques preventivos contra instalaciones de lanzamiento de Hezbolá, en Líbano, tras una serie de alertas de disparos en el norte de Israel. “En la última hora, la Fuerza Aérea ha atacado lanzadores y terroristas de Hezbolá en todo Líbano, en el marco de los esfuerzos para perturbar y contrarrestar los disparos dirigidos” hacia Israel, indicó el ejército en un comunicado. El ejército había anunciado anteriormente haber “detectado una intensificación de los preparativos” de Hezbolá “para lanzar salvas de cohetes contra el Estado de Israel en las próximas horas”. Las sirenas de alerta sonaron varias veces ayer por la noche en el norte de Israel. Líbano se ha convertido en otro frente desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte de Jamenei. Desde entonces 912 personas han muerto en Líbano y hay más de un millón de desplazados.
CRISIS DE REFUGIADOS
Si la guerra en Oriente Medio se extiende, podría provocar una crisis de refugiados “permanente”, advirtió ayer el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan. En Sidón, en el sur de Líbano, muchos desplazados duermen en sus autos ante la falta de albergues. “Cada día llegan muchas personas buscando refugio, pero ya no tenemos espacio”, dijo Jihan Kaisi, directora de una ONG que gestiona una escuela transformada en albergue, donde viven hacinadas más de 1.100 personas.
ADVERTENCIA SOBRE EL ESTRECHO DE ORMUZ
El presidente del Parlamento iraní advirtió ayer que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz no volverá a ser como se presentaba previo al inicio del conflicto bélico, incluso una vez que termine el conflicto. “La situación en el estrecho de Ormuz no volverá a ser la misma que antes de la guerra”, afirmó Mohammad Baqer Qalibaf en un mensaje en inglés en las redes sociales.
VUELVE A SUBIR EL PRECIO DEL PETRÓLEO
El Los precios del petróleo subieron el martes luego de nuevos ataques contra infraestructuras de crudo en Oriente Medio y el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del transporte mundial de crudo. La cotización del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, avanzó un 3,20% hasta 103,42 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en abril, ganó un 2,90% hasta 96,21 dólares. En el decimoctavo día del conflicto en Oriente Medio, “el mercado petrolero sigue influido por las perturbaciones observadas en el suministro, a las que se suman nuevos ataques contra las infraestructuras” de crudo, resumió Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.