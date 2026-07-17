Fuerte sismo de magnitud 7,3 sacudió el sur de México y se sintió en Guatemala y El Salvador
El terremoto dejó dos personas heridas y daños materiales menores en Chiapas. Las autoridades activaron protocolos de emergencia, monitorean las réplicas y mantienen medidas preventivas por el riesgo de variaciones en el nivel del mar en el Pacífico.
Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 7,4 sacudió este viernes el sur de México, Guatemala y El Salvador, dejando dos heridos y daños menores por la actividad tectónica en la región.
- Con epicentro en Chiapas, el temblor sumó más de 60 réplicas, causó evacuaciones preventivas y daños leves en viviendas y fachadas tanto en México como en Guatemala.
- Las autoridades mantienen el monitoreo de réplicas y variaciones del nivel del mar, mientras evalúan la resistencia de la infraestructura regional ante futuros eventos.
Un fuerte sismo de magnitud entre 7,3 y 7,4 sacudió este viernes el sur de México y se sintió con intensidad en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia para evaluar posibles daños.
Hasta el momento, los reportes oficiales indican dos personas heridas en el estado mexicano de Chiapas y afectaciones materiales menores, mientras continúan las tareas de monitoreo por réplicas y la vigilancia sobre el comportamiento del mar.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,3 y su epicentro se ubicó 58 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas. Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México informó que la magnitud fue de 7,4, con una profundidad de 10 kilómetros, lo que incrementó la intensidad del sismo en la superficie.
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que dos personas resultaron lesionadas: una tras arrojarse desde un tercer piso y otra por la caída de una puerta en una agencia de automóviles. Además, se registraron fugas de gas, desprendimientos de plafones en dos hoteles, caída de bardas, cuarteaduras y otros daños leves en distintas estructuras, consignó la cadena CNN.
El SSN indicó que hasta el mediodía se habían registrado 60 réplicas, la más intensa de magnitud 6,5, ocurrida poco más de 30 minutos después del temblor principal.
Autoridades informaron que se registrÃ³ un #Sismo de magnitud 7.4 en #Chiapas. El movimiento fue percibido en la #CDMX, sin embargo, no sonÃ³ la Alerta SÃsmica.— David de la Paz æ´ç»´ (@daviddelapaz) July 17, 2026
El SismolÃ³gico Nacional de #MÃ©xico informÃ³ que el movimiento telÃºrico tuvo lugar a 135 kilÃ³metros de Ciudad Hidalgo, enâ¦ pic.twitter.com/qtuMSLqowP
El Salvador
En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente descartó una alerta de tsunami y activó a los equipos de respuesta para atender eventuales emergencias. Los Bomberos informaron que, hasta el momento, no se habían reportado daños ni incidentes de consideración.
El USGS calificó el fenómeno como un sismo "muy fuerte" y señaló que las sacudidas más intensas se concentraron en la región costera cercana al epicentro, mientras que las ciudades ubicadas más al este sintieron un impacto menor debido al efecto de las cadenas montañosas.
El secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que no se registraban afectaciones graves en el país. No obstante, indicó que se esperaba un incremento de hasta medio metro en el nivel del mar en algunas playas y recomendó a la población mantenerse alejada de la costa de manera preventiva.
En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se habían reportado daños en Chiapas ni en Tabasco y pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil. Entre ellas figuran permanecer atentos a las réplicas, verificar que no existan fugas de gas antes de encender fuego, utilizar el teléfono solo para emergencias y revisar el estado de las viviendas.
Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió una alerta para el litoral del Pacífico sur mexicano, en particular para las costas de Chiapas y Oaxaca, así como para zonas costeras de Guatemala. El organismo estimó posibles variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea y corrientes fuertes en el ingreso a los puertos.
En la Ciudad de México, el gobierno capitalino informó que la situación permanecía en la normalidad y que el movimiento no ameritó la activación de la alerta sísmica.
En Guatemala, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reportó que el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y se originó a 165 kilómetros del departamento de San Marcos, cerca de la frontera con México. El organismo también informó sobre olas de tsunami de poco más de 30 centímetros observadas en sectores próximos a Chiapas y pronosticó olas de similar altura para la costa guatemalteca del Pacífico.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que el temblor se percibió con fuerza en varios departamentos del país y que, debido a las réplicas, se realizaron evacuaciones en escuelas y edificios municipales. También reportó daños en viviendas de Quetzaltenango, Santa María de Jesús y algunos derrumbes y afectaciones en fachadas en San Marcos.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aseguró que no se registraban víctimas fatales y que las autoridades continuaban supervisando la situación de manera permanente.