Fuerte sismo de magnitud 7,3 sacudió el sur de México y se sintió en Guatemala y El Salvador

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,3 y su epicentro se ubicó 58 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas. Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México informó que la magnitud fue de 7,4, con una profundidad de 10 kilómetros, lo que incrementó la intensidad del sismo en la superficie.