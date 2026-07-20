¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

¿El sueldo dejó de ser el factor decisivo para elegir un trabajo? Todo indica que sí. En un contexto donde el burnout, el FOBO, la hiperconectividad y el agotamiento dejaron de ser excepciones para convertirse en parte de la conversación cotidiana, cada vez más personas están redefiniendo qué significa tener un “buen trabajo”. Ya no alcanza con un salario competitivo: hoy también se valora el tiempo libre, la posibilidad de desconectar, el bienestar emocional y un entorno que permita desarrollarse sin resignar la vida personal. Así lo refleja una encuesta realizada por Adecco Argentina, que evidencia una evolución en las expectativas de los trabajadores y expone, al mismo tiempo, algunos de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones para atraer y fidelizar talento en un mercado cada vez más competitivo.