¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

¿El sueldo dejó de ser el factor decisivo para elegir un trabajo? Todo indica que sí. En un contexto donde el burnout, el FOBO, la hiperconectividad y el agotamiento dejaron de ser excepciones para convertirse en parte de la conversación cotidiana, cada vez más personas están redefiniendo qué significa tener un “buen trabajo”. Ya no alcanza con un salario competitivo: hoy también se valora el tiempo libre, la posibilidad de desconectar, el bienestar emocional y un entorno que permita desarrollarse sin resignar la vida personal. Así lo refleja una encuesta realizada por Adecco Argentina, que evidencia una evolución en las expectativas de los trabajadores y expone, al mismo tiempo, algunos de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones para atraer y fidelizar talento en un mercado cada vez más competitivo.
Consultados sobre cuál sería el principal motivo para cambiar de trabajo, el 47% de los encuestados respondió que lo haría para conseguir un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral. La cifra supera a quienes priorizan un mejor salario (34%) y también al 19% que busca mayores oportunidades de desarrollo profesional.
Lejos de significar que el dinero perdió importancia, el dato refleja una evolución en la forma en que las personas toman decisiones laborales. Hoy el salario es apenas una parte de una ecuación mucho más amplia, donde pesan aspectos como la flexibilidad, el respeto por los tiempos personales, la salud mental, el liderazgo y la cultura organizacional.
Para las empresas, este cambio representa un llamado de atención. Las estrategias de atracción y retención de talento ya no pueden construirse únicamente sobre paquetes de compensación. Será cada vez más importante generar experiencias laborales que promuevan el bienestar, ofrezcan espacios de desarrollo y permitan construir relaciones de confianza con los equipos.
La encuesta de Adecco Argentina también pone en evidencia un mercado laboral con altos niveles de rotación. El 79% de los participantes afirmó estar buscando empleo activamente, mientras que otro 18% aseguró tener trabajo, pero querer cambiarlo. En contraste, apenas el 3% manifestó sentirse conforme con su situación laboral actual.
Estos resultados muestran que el talento está en movimiento. Incluso quienes hoy tienen empleo permanecen atentos a nuevas oportunidades, comparan propuestas y evalúan con mayor detenimiento qué puede ofrecerles cada organización más allá del aspecto económico.
En este escenario, la marca empleadora cobra una relevancia cada vez mayor. La reputación de una empresa ya no se construye solamente desde la comunicación externa, sino también a partir de las experiencias que viven quienes trabajan —o intentan trabajar— en ella.
Más allá de los niveles de rotación que este contexto puede generar, representa un desafío para las organizaciones en términos de productividad, compromiso y clima laboral. En este escenario, la experiencia del colaborador dejó de ser un tema exclusivamente de Recursos Humanos para convertirse en un factor de competitividad.
Movilidad laboral
Un colaborador que dedica parte de su jornada a actualizar su CV, responder ofertas, preparar entrevistas o simplemente pensar en cambiar de trabajo difícilmente pueda alcanzar el mismo nivel de compromiso que alguien que proyecta su futuro dentro de la organización. Si bien la movilidad laboral es una característica natural del mercado, hoy las empresas tienen una oportunidad para actuar antes de que la decisión de irse sea definitiva.
“Las organizaciones ya no compiten únicamente por ofrecer el mejor salario, sino por construir una propuesta de valor que responda a las nuevas expectativas de las personas. Escuchar a los equipos, revisar periódicamente los beneficios y entender que distintas generaciones valoran cosas diferentes es clave para fortalecer el compromiso y reducir la intención de cambio. Retener talento hoy implica ser tan flexibles como las necesidades de quienes forman parte de la organización”, señaló la directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina y Chile, Victoria Loza.