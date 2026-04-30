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De cuánto es el salario pretendido en Argentina en 2026 y cuáles son los trabajos mejor pagos

Un dato clave: es la primera vez desde 2024 que las expectativas salariales pierden frente al avance de los precios.

CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios. CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el primer trimestre de 2026, el salario pretendido en Argentina creció un 3,16%, quedando por debajo de la inflación del 9,4% por primera vez desde 2024 según datos de Bumeran.
  • Las expectativas mensuales promediaron $1.786.395 en marzo. El sector tecnológico lidera con sueldos de $3M, mientras que la brecha de género se redujo drásticamente al 7,70%.
  • Esta tendencia refleja un mercado laboral cauteloso que ajusta pretensiones ante la inflación. Los rubros de tecnología y finanzas se consolidan como los más competitivos del país.
Resumen generado con IA

El salario pretendido en Argentina creció en el primer trimestre de 2026, pero quedó por debajo de la inflación por primera vez desde 2024. Qué puestos lideran el ranking y cuáles son los trabajos mejor pagos del mercado laboral.

El salario pretendido quedó por debajo de la inflación

El salario pretendido en el mercado laboral argentino aumentó un 3,16% durante el primer trimestre de 2026, muy por debajo del 9,4% de inflación acumulada en el mismo período.

Se trata de un dato clave porque marca un cambio de tendencia: es la primera vez desde 2024 que las expectativas salariales pierden frente al avance de los precios.

El CEO de Bumeran en Jobint, Federico Barni, explicó que este fenómeno refleja un ajuste en las expectativas de los trabajadores frente al contexto económico.

Cómo evolucionó el salario pretendido mes a mes

La desaceleración se reflejó en la evolución mensual:

Enero: $1.699.280

Febrero: $1.755.860

Marzo: $1.786.395

Si bien los valores muestran una suba progresiva, no logran compensar la inflación, generando una brecha de 6,23 puntos porcentuales.

Cuáles son los trabajos mejor pagos en Argentina

Durante el primer trimestre, algunas posiciones se destacaron por tener las pretensiones salariales más altas del mercado.

Salarios más altos por nivel de experiencia

Jefes y supervisores

Planeamiento Económico Financiero: hasta $4.750.000

Semi senior y senior

Seguridad Industrial: hasta $3.450.000

Junior

Tecnología (Liderazgo de Proyecto): hasta $3.075.000

Dirección de Obra: $2.275.000

Ranking de salarios en marzo por sector

Puestos junior

Mejor pagos:

Tecnología (Liderazgo de Proyecto): $3.075.000

Dirección de Obra: $2.275.000

Peor pagos:

Mantenimiento y limpieza: $850.000

Telemarketing: $887.500

Puestos semi senior y senior

Mejor pagos:

Ingeniería Metalúrgica: $3.190.000

Auditoría de Seguros: $2.675.000

Peor pagos:

Servicios: $950.000

Recepcionista: $1.100.000

Brecha salarial de género: fuerte reducción en 2026

Uno de los datos más relevantes del informe es la caída de la brecha de género en las pretensiones salariales.

Enero: 14,05%

Marzo: 7,70%

En términos concretos:

Hombres: $1.818.636

Mujeres: $1.688.663

Además, las mujeres incrementaron sus pretensiones un 1,79% mensual, por encima del 1,19% registrado en hombres, lo que permitió achicar la diferencia en casi $130.000.

Qué significa esta tendencia para el mercado laboral

La desaceleración del salario pretendido sugiere un mercado laboral más cauteloso, donde los trabajadores ajustan sus expectativas frente a la inflación y la incertidumbre económica.

Al mismo tiempo, sectores como tecnología, ingeniería y finanzas siguen liderando el ranking de los trabajos mejor pagos en Argentina, consolidándose como los más competitivos del mercado.

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