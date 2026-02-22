El futuro del empleo: cuáles serán los trabajos más demandados y qué aprendizajes exigirán

El llamado Informe Global de Tendencias de Aprendizaje y Habilidades 2026, elaborado por Udemy, la plataforma internacional de educación en línea, reveló que el manejo de la inteligencia artificial se consolidará como una de las competencias clave del mercado laboral.
En el caso de los trabajos de oficio, la alta demanda proyectada para los próximos años se explica por un desajuste entre necesidad y formación. Se trata de actividades que siempre serán indispensables —como plomería, electricidad o construcción— porque responden a servicios básicos que no pueden prescindir de la intervención humana. Sin embargo, distintos estudios advierten que cada vez menos personas eligen capacitarse en estos rubros, lo que reduce la oferta de mano de obra calificada.
Según Udemy, “el desarrollo de habilidades de IA en la empresa se está agrupando en torno a tres tendencias claras: productividad asistida por IA, integración de plataformas y aplicaciones, así como gobernanza”. En ese sentido, explicaron que no alcanza con conocer la herramienta, sino que es imprescindible comprender su lógica de funcionamiento y para eso “se necesitan habilidades complementarias para conocer las fortalezas y limitaciones de la IA. Además, aprender a elaborar indicaciones eficaces y validar los resultados con pensamiento crítico, lo cual requiere mayor desarrollo de habilidades blandas más allá de las técnicas”, especificó la plataforma, según LM Neuquén.
Renovación del mercado laboral
Entre las diez habilidades tecnológicas con mayor proyección para 2026 figuran el manejo de GitHub Copilot y Microsoft Copilot; la certificación en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (CGRC); el uso de Pytest; la acreditación Salesforce Certified AI Associate; la certificación Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric (DP-600); AWS Certified Data Engineer – Associate; la ingeniería de prompts; Google Gemini y el trabajo con bases de datos vectoriales. Se trata, en su mayoría, de herramientas vinculadas al desarrollo, análisis de datos y automatización inteligente de procesos, informó LM Neuquén.
En este contexto, El Foro Económico Mundial (WEF) publicó un estudio titulado “ El futuro del empleo”, donde advirtió que los cambios tecnológicos, las transformaciones demográficas, la transición hacia economías más sostenibles y la volatilidad económica global moldearán el mercado laboral hacia 2030.
“Se espera que estas tendencias tengan un efecto divergente en los puestos de trabajo, impulsando tanto los roles de más rápido crecimiento como los de mayor declive, y alimentando la demanda de habilidades relacionadas con la tecnología”, manifestó el estudio.
El organismo también explicó que el nuevo escenario exige perfiles capaces de liderar equipos, administrar talento y adaptarse a procesos de transición ecológica en un contexto cada vez más interconectado y complejo. Es decir, la formación técnica deberá complementarse con capacidades de gestión y visión estratégica.