El futuro del empleo: cuáles serán los trabajos más demandados y qué aprendizajes exigirán

Según Udemy, “el desarrollo de habilidades de IA en la empresa se está agrupando en torno a tres tendencias claras: productividad asistida por IA, integración de plataformas y aplicaciones, así como gobernanza”. En ese sentido, explicaron que no alcanza con conocer la herramienta, sino que es imprescindible comprender su lógica de funcionamiento y para eso “se necesitan habilidades complementarias para conocer las fortalezas y limitaciones de la IA. Además, aprender a elaborar indicaciones eficaces y validar los resultados con pensamiento crítico, lo cual requiere mayor desarrollo de habilidades blandas más allá de las técnicas”, especificó la plataforma, según LM Neuquén.