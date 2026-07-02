La Corte ratificó que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán devolver $685.000 millones

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas y por el Ministerio Público Fiscal, que pretendía agravar las condenas con la figura de asociación ilícita. Tras esa decisión, ordenó la detención de los condenados.