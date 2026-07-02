La Corte ratificó que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán devolver $685.000 millones
El máximo tribunal rechazó los planteos de nulidad presentados por la ex presidenta y por Lázaro Báez, confirmó la actualización del decomiso y dejó firme la ejecución patrimonial sobre los condenados.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema argentina ratificó que Cristina Kirchner y otros condenados de la causa Vialidad deben pagar solidariamente $685.000 millones por fraude al Estado nacional.
- El tribunal rechazó las nulidades de las defensas y validó actualizar el decomiso original de 2022 (de $84.835 millones) usando el índice de inflación IPC hasta mayo de 2025.
- Este fallo deja firme la ejecución patrimonial sobre los bienes de los condenados, acelerando las tasaciones de 111 propiedades para recuperar los fondos públicos desviados.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad y ratificó que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados deberán devolver, de manera solidaria, $684.990.350.139,86, una cifra que representa una actualización del monto originalmente fijado en la sentencia.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la ex presidenta y por el empresario Lázaro Báez contra la actualización del decomiso, que pasó de $84.835 millones a casi $685.000 millones.
La resolución también desestimó los pedidos de nulidad y los intentos de frenar la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de parte de los 111 bienes alcanzados por la medida.
Cómo se llegó al monto actualizado
El 6 de diciembre de 2022, luego de casi tres años de juicio oral, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una causa vinculada con 51 licitaciones de obra vial en Santa Cruz.
En esa misma sentencia también fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.
En ese fallo, el tribunal fijó un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados al Estado, aunque estableció que el monto debía actualizarse una vez que la condena quedara firme.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, posteriormente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por las defensas y por el Ministerio Público Fiscal, que pretendía agravar las condenas con la figura de asociación ilícita. Tras esa decisión, ordenó la detención de los condenados.
La actualización del decomiso
Luego de que la condena quedara firme, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto utilizando la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.
Como resultado, el decomiso quedó fijado en $684.990.350.139,86.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner apeló esa actualización primero ante el Tribunal Oral Federal N° 2 y luego ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos confirmaron la cifra.
Los planteos que rechazó la Corte
En el recurso que finalmente fue desestimado por la Corte Suprema, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto fijado en la sentencia era provisorio y cuestionaron que la actualización se hubiera realizado tomando como referencia el IPC.
Por su parte, la defensa de Lázaro Báez, encabezada por Yanina Nicoletti, planteó que el Tribunal Oral Federal N° 2 no era competente para ejecutar el decomiso y sostuvo que esa tarea debía quedar en manos del Tribunal Oral Federal N° 4, que lo condenó en la causa conocida como "Ruta del Dinero K".
La Corte Suprema rechazó ambos planteos por considerarlos "inadmisibles", en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y dejó firme la actualización del decomiso que deberán afrontar solidariamente todos los condenados en la causa.