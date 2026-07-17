SociedadClima y ecología

El viento Zonda convirtió a Tucumán en la ciudad más caliente del país: ¡es un horno!

La mañana había dejado algunos indicios. Se registraron fuertes ráfagas. El pronóstico.

ABRAZADOR. El aire caliente se apoderó de las calles tucumanas y obligó a aligerar la vestimenta de los transeúntes en inmediaciones de la plaza Independencia.
ABRAZADOR. El aire caliente se apoderó de las calles tucumanas y obligó a aligerar la vestimenta de los transeúntes en inmediaciones de la plaza Independencia. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Las fuertes ráfagas del viento Zonda y el ingreso de una masa de aire caliente elevaron la temperatura en nuestra provincia, que al mediodía ya soportaba una sensación térmica de 36 °C. De acuerdo con mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital provincial es la ciudad más caliente del país. 

El pronóstico extendido ya lo advertía: el viernes sería el día más caluroso de la semana. Las primeras sensaciones comenzaron a experimentarse durante la tarde del jueves, que rozó los 28 °C, en una jornada que terminó con fuertes vientos.

Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?

Alerta naranja: ¿hasta cuándo seguirá el viento Zonda en Tucumán?
EN EL TOP. El ranking de temperaturas publicadas este mediodía por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). EN EL TOP. El ranking de temperaturas publicadas este mediodía por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para los madrugadores, los primeros indicios llegaron casi antes del amanecer. Rápidamente la temperatura subió y antes de las 7 el termómetro ya marcaba 24 °C y el aire se iría volviendo cada vez más cálido. 

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mañana comenzó con 24°!

Tucumán bajo alerta amarilla por ráfagas de viento Zonda: ¡la mañana comenzó con 24°!

Camino al mediodía, los vientos se intensificaron y el polvo comenzó a adueñarse del ambiente, provocando que muchos tucumanos recurran a los barbijos para poder salir a las calles. Unos minutos después de que el reloj marcaba las 12, desde el SMN confirmaron lo que muchos ya sospechaban: con 36 °C de sensación térmica, Tucumán se posicionaba al tope de las temperaturas más calientes del país, a menos de un mes de comenzado el invierno. 

Completan la lista de ciudades calurosas este viernes: Las Lomitas (32.6 °C), Salta (32.2 °C), Rivadavia (31.2 °C), Formosa (30.8 °C), Resistencia (30.7 °C), Roque Sáenz Peña (30.4 °C), Ituzaingó (29.8 °C), San Salvador de Jujuy (29.8 °C) y Paso de los Libres (29.6 °C).

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

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¿Qué es el viento Zonda?

Fuente de consulta constante en LA GACETA, el observador meteorológico Cristofer Brito explicó que “cuando tenemos un fenómeno de ‘El Niño’, que se genera justamente en la época de invierno, la atmósfera comienza de a poco a adecuarse a este calentamiento en el océano Pacífico y cambian los sistemas de alta y de baja presión. En nuestra región nos afecta con cinturones de baja presión, impactando contra la región chilena y pasando hacia el lado argentino, aportando mucha humedad del Pacífico hacia Chile”.

Es por eso que el ingreso de aire cálido del sector norte es el que provocó el aumento de las temperaturas y fuertes ráfagas en el oeste de Tucumán. Esto llevó al SMN a emitir una alerta amarilla para el llano y naranja para los Valles Calchaquíes, en donde se esperan vientos de hasta 80 km/h. Debido a estas condiciones, desde Defensa Civil pidieron evitar prender fuego en zonas de pastizales y así prevenir incendios de grandes dimensiones. 

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, para mañana se esperan más ráfagas durante buena parte de la jornada, que comenzará con una mínima de 15 °C. La máxima alcanzaría los 25 °C. 

Para el domingo se anuncia el ingreso de un frente frío, que hasta podría provocar algunas precipitaciones aisladas. La mínima será de 14 °C, mientras que la máxima no superaría los 18 °C. 

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