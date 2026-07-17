El viento Zonda convirtió a Tucumán en la ciudad más caliente del país: ¡es un horno!

Camino al mediodía, los vientos se intensificaron y el polvo comenzó a adueñarse del ambiente, provocando que muchos tucumanos recurran a los barbijos para poder salir a las calles. Unos minutos después de que el reloj marcaba las 12, desde el SMN confirmaron lo que muchos ya sospechaban: con 36 °C de sensación térmica, Tucumán se posicionaba al tope de las temperaturas más calientes del país, a menos de un mes de comenzado el invierno.