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En el primer semestre se abrieron 24 nuevos mercados y se reactivaron 268 exportaciones argentinas

La Secretaría de Agricultura nacional informó que las aperturas y reaperturas comerciales fueron posibles tras la recuperación del estatus sanitario del país. También destacó avances en negociaciones internacionales.

En el primer semestre de 2026 se concretaron 24 nuevas aperturas de mercado. AGRICULTURA
En el primer semestre de 2026 se concretaron 24 nuevas aperturas de mercado. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura argentina anunció que en el primer semestre de 2026 se abrieron 24 mercados y reabrieron 268 tras recuperar el estatus sanitario nacional.
  • El avance se logró al superar brotes de scrapie e influenza aviar, facilitando exportaciones de carne, cítricos y embriones, respaldadas por 13 auditorías internacionales.
  • El Gobierno busca potenciar la inserción global del país con unas 30 auditorías anuales proyectadas y avances clave en negociaciones como el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que en el primer semestre de 2026 se concretaron 24 nuevas aperturas de mercados y 268 reaperturas ante los brotes de scrapie, la enfermedad que afecta a ovinos y caprinos, y de influenza aviar, luego de la restitución del status sanitario nacional.

Entre las aperturas destacadas se encuentran los embriones bovinos a Filipinas, la carne bovina enfriada con hueso con destino a Paraguay, cítricos a El Salvador y las preparaciones de carne a Perú, entre otras.

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

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En esa línea, Agricultura destacó las negociaciones en curso vinculadas al acuerdo Unión Europea-Mercosur y al seguimiento de los contingentes arancelarios, y resaltó el rol de los exportadores argentinos. 

También se sumaron avances en las 10 principales negociaciones comerciales iniciadas tanto por el Mercosur como por Argentina de manera bilateral, junto con más de 60 negociaciones sanitarias priorizadas y los resultados de las misiones realizadas en Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, India, China y Chile.

Otro punto importante son las auditorías recibidas en el país, que permiten avanzar en procesos de apertura, mantenimiento de mercados y habilitación de plantas de distintos sectores Se concretaron 13 visitas, para la habilitación de establecimientos cárnicos de China, Malasia, y Chile; por la restitución de país libre de IAAP, de Chile; la habilitación de establecimientos y productos lácteos de Malasia y Chile; las frutas de carozo de China y semilla de maíz de Brasil. Se estima que la agenda de visitas para el segundo semestre, prevé un total de 30 auditorías en el año.

Las exportaciones pesqueras superaron los U$S1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Las exportaciones pesqueras superaron los U$S1.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Estas acciones responden al objetivo central de la gestión: aumentar las exportaciones, mejorar la inserción internacional y facilitar el proceso exportador.

Los resultados y medidas fueron presentados en la 4º Mesa de Inserción Internacional para la agroindustria, encabezada por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta y coordinada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

En la Mesa participaron representantes de más de 50 entidades agroindustriales, junto con funcionarios de Cancillería, Senasa, la Subsecretaría de Comercio Exterior y distintas áreas de la Secretaría.

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