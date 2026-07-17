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Murió Joaquín Cabrales, el integrante mas joven de la histórica familia del café: tenía 32 años

El fallecimiento de Joaquín Cabrales, de 32 años, generó conmoción en Mar del Plata. Era hijo de José Manuel Cabrales y formaba parte de la histórica familia que creó una de las empresas cafeteras más importantes del país.

Murió Joaquín Cabrales a los 32 años, integrante de la histórica familia del café
Murió Joaquín Cabrales a los 32 años, integrante de la histórica familia del café Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Joaquín Cabrales, de 32 años e integrante de la histórica familia cafetera, falleció este jueves en Mar del Plata por causas que aún no fueron dadas a conocer públicamente.
  • Su primo Martín Cabrales confirmó la pérdida en redes. Joaquín pertenecía a la dinastía que fundó la marca en 1941, una de las firmas de café más importantes de Argentina.
  • El deceso causa conmoción en los sectores social y empresarial de Mar del Plata, donde la histórica firma mantiene un fuerte peso y lidera proyectos de desarrollo nacional.
Resumen generado con IA

La familia Cabrales atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Joaquín Cabrales, uno de los integrantes más jóvenes del reconocido grupo empresario marplatense. La noticia se conoció este jueves y fue confirmada por el presidente de la firma, a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

Joaquín Cabrales tenía 32 años y era hijo de José Manuel Cabrales. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de su fallecimiento.

La despedida de Martín Cabrales reflejó el impacto de la pérdida dentro de la familia. "Hoy despido con mucha tristeza a mi querido primo hermano, el más chico, de 32 años, que descanse junto a mi tío Coco y nuestros abuelos. Vuela alto, Joaco, siempre vivirás en el corazón de toda la familia", escribió el empresario.

Quién era Joaquín Cabrales

Joaquín Cabrales pertenecía a una de las familias con mayor trayectoria en la industria cafetera argentina. Su última aparición pública había sido el 8 de febrero de 2024, cuando acompañó el homenaje que distinguió a su primo Martín Cabrales como Vecino Ilustre de Mar del Plata.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción en distintos sectores de esa ciudad bonaerense, donde la familia mantiene desde hace décadas una fuerte presencia tanto en la actividad empresarial como en iniciativas vinculadas a la comunidad.

La historia de Cabrales, una de las principales empresas cafeteras del país

La empresa Cabrales nació en Mar del Plata en 1941 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las marcas de café más reconocidas de la Argentina. En la actualidad, alrededor del 94% de su producción se destina al mercado interno, mientras que el resto se exporta a países como Chile, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.

Debido a que Argentina no produce café crudo a escala comercial, la compañía importa granos principalmente desde Brasil, además de otros países productores como Colombia, Vietnam, Honduras, Nicaragua y Perú.

En 2025, la firma también participó de un proyecto inédito para impulsar la producción de café en el país. La iniciativa, desarrollada junto al Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP) de Tucumán, reúne a 22 productores de distintas localidades de esa provincia con el objetivo de fomentar el cultivo local y avanzar en el desarrollo de una producción argentina de calidad.

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