Murió Joaquín Cabrales, el integrante mas joven de la histórica familia del café: tenía 32 años

La historia de Cabrales, una de las principales empresas cafeteras del país

La empresa Cabrales nació en Mar del Plata en 1941 y, con el paso de los años, se convirtió en una de las marcas de café más reconocidas de la Argentina. En la actualidad, alrededor del 94% de su producción se destina al mercado interno, mientras que el resto se exporta a países como Chile, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos.