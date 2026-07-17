Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

La Justicia intenta establecer cómo se produjo el accidente en el que perdieron la vida dos niños de ocho y cuatro años. El siniestro ocurrió ayer, alrededor de las 14.30, en El Colmenar.
Según los primeros datos que trascendieron, una mujer de 27 años circulaba en una motocicleta por la avenida Juan Domingo Perón al 3.100 junto con sus dos hijos. En un momento dado, quedó entre un interno de la línea 107 y otro de la línea 5, que también se desplazaban de sur a norte.
“Sentimos el ruido de una caída y después un griterío. Salimos corriendo para ver qué había pasado. Ahí encontramos a los dos niños sin vida. El colectivo de la línea 5 había pasado por encima de ellos. La mujer estaba en estado de shock, pero sólo presentaba golpes”, sostuvo María Laura de Heredia, vecina del lugar.
Según las primeras averiguaciones, la conductora habría intentado sobrepasar a uno de los colectivos y, por razones que aún se investigan, cayó al pavimento. El conductor del ómnibus que circulaba detrás no logró evitar el impacto y los arrolló con la rueda trasera izquierda. Ninguno de los tres ocupantes de la motocicleta llevaba casco.
Esa hipótesis no sólo surge de los testimonios de los vecinos, sino también de las declaraciones aportadas por al menos media docena de pasajeros que viajaban en el colectivo.
“Esta es una zona donde se registran muchos accidentes. Hay un intenso tránsito de autos, ómnibus y camiones. Además, hay que sumarle motociclistas y ciclistas. Si a eso se agrega la imprudencia, la avenida Perón termina transformándose en una trampa mortal”, opinó Luciano Rodríguez.
“Dicen los vecinos que vieron el hecho que la joven asumió un riesgo al intentar sobrepasar a los colectivos. Por lo que pude apreciar, intentó hacerlo por la izquierda cuando no podía realizar esa maniobra. Ese es el problema: las normas están para cumplirse. Pero ya está. Espero que este caso llame a la reflexión a quienes transitan por esta avenida y por la William Cross, que es igual o más peligrosa”, sostuvo Carlos Cazorla.
Su esposa, Fernanda Fuentes, agregó: “Después de la tragedia se vivieron momentos de desesperación. Los vecinos intentaron ayudar a los chicos, pero habían fallecido en el acto. Otros llamaron al 107 para pedir asistencia, pero ya nada podía hacerse. La madre de los pequeños sí fue atendida porque había sufrido golpes y también porque estaba en estado de shock”.
De acuerdo con los relatos de los vecinos, a los pocos minutos llegaron familiares de las víctimas.
“Hubo escenas desgarradoras. Los familiares no podían creer lo que había sucedido. Presenciar eso fue muy duro, pero también impactó ver el estado de los choferes. Más allá de lo que determine la investigación, quedaron profundamente conmocionados por lo que vivieron. Son situaciones extremas que difícilmente puedan olvidarse”, señaló Luisa Jerez. “Es hora de que las autoridades del municipio hagan algo para terminar con la cantidad de accidentes que se registran en las dos avenidas principales de Las Talitas”, añadió.
Carlos Díaz, jefe de la comisaría de Las Talitas, reconoció que las avenidas Perón y William Cross son corredores peligrosos donde frecuentemente se producen siniestros viales. “El mayor problema es que muchas personas no respetan las normas de tránsito y eso deriva en accidentes”, indicó.
Medidas
Por disposición del fiscal Carlos Sale, que interviene en el caso, se ordenaron diversas medidas para reconstruir cómo ocurrió el hecho. Además de recibir testimonios, dispuso la realización de pericias accidentológicas, dosajes alcohólicos y toxicológicos a los conductores de los colectivos y a la motociclista, el secuestro de los dispositivos de almacenamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el secuestro de la motocicleta y de ambos ómnibus.
Por el momento no se adoptaron medidas contra los conductores involucrados. Una vez que reciba los resultados de todas las pericias, el fiscal definirá cómo continuará la investigación iniciada ayer.