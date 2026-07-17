Dos niños murieron al ser arrollados: investigan cómo ocurrió la tragedia en El Colmenar

“Dicen los vecinos que vieron el hecho que la joven asumió un riesgo al intentar sobrepasar a los colectivos. Por lo que pude apreciar, intentó hacerlo por la izquierda cuando no podía realizar esa maniobra. Ese es el problema: las normas están para cumplirse. Pero ya está. Espero que este caso llame a la reflexión a quienes transitan por esta avenida y por la William Cross, que es igual o más peligrosa”, sostuvo Carlos Cazorla.