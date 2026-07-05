Ni el frío ni la nieve dan respiro: siguen las alertas por temperaturas bajas extremas, viento Zonda y nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para este domingo 5 de julio por frío extremo, viento Zonda y nevadas en distintas regiones del país. El organismo advirtió que once provincias permanecen bajo alerta amarilla por bajas temperaturas, mientras que algunos sectores de Córdoba presentan un nivel de alerta naranja debido al mayor riesgo que representan las condiciones meteorológicas.