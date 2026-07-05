Ni el frío ni la nieve dan respiro: siguen las alertas por temperaturas bajas extremas, viento Zonda y nieve
Tras una semana con temperaturas bajo cero y marcas térmicas históricas, el Servicio Meteorológico Nacional renovó las alertas por frío extremo y advirtió sobre viento Zonda y nevadas para este domingo.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas este domingo por frío extremo, viento Zonda y nevadas en 11 provincias de Argentina, debido a una intensa ola polar que afecta al país.
- Ocurre tras una semana de frío histórico de hasta -12.6°C en la Patagonia y bajo cero en Buenos Aires, sumado a ráfagas de viento Zonda en el NOA y nevadas en Mendoza.
- Las bajas temperaturas ponen en riesgo a grupos vulnerables, especialmente en Córdoba. Autoridades recomiendan extremar cuidados ante la persistencia de estas condiciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas para este domingo 5 de julio por frío extremo, viento Zonda y nevadas en distintas regiones del país. El organismo advirtió que once provincias permanecen bajo alerta amarilla por bajas temperaturas, mientras que algunos sectores de Córdoba presentan un nivel de alerta naranja debido al mayor riesgo que representan las condiciones meteorológicas.
La advertencia se da luego de una semana marcada por una intensa ola de frío que dejó registros térmicos bajo cero en gran parte de la Argentina y temperaturas extremas en la Patagonia.
Provincias bajo alerta por frío extremo
De acuerdo con el informe del SMN, la alerta amarilla por frío extremo alcanza a sectores de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Chubut.
En algunas zonas de Córdoba, el nivel de advertencia asciende a alerta naranja, lo que indica un mayor impacto potencial de las bajas temperaturas sobre la salud, especialmente en los grupos de riesgo como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.
Durante los últimos días, el frío dejó marcas térmicas excepcionales en diferentes puntos del país. Maquinchao registró la temperatura más baja con -12,6°C, mientras que Bariloche alcanzó los -8,1°C y Esquel tuvo una sensación térmica de -13,6°C.
En la provincia de Buenos Aires también se registraron valores bajo cero. Coronel Suárez llegó a -4,7°C, Azul marcó -3,8°C, La Plata descendió hasta -1,8°C y Ezeiza registró -0,8°C.
Alerta por viento Zonda en el NOA
Además del frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja.
Según el organismo, se esperan vientos con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa, factores que incrementan el riesgo de incendios y complican las actividades al aire libre.
Pronóstico de nevadas en Mendoza
Por otra parte, la cordillera de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. El SMN prevé acumulaciones de nieve de entre 5 y 15 centímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores de manera puntual.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas para este domingo.