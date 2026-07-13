Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Resumen para apurados
- Este lunes, el SMN emitió alertas amarillas en Argentina por tormentas, nevadas, vientos y viento zonda, previendo complicaciones en las actividades diarias de varias regiones.
- El fenómeno afectará la región de Cuyo con ráfagas intensas, Mendoza con viento zonda, la cordillera patagónica con lluvias y la provincia de Santa Cruz con nevadas acumuladas.
- Se prevé una reducción de visibilidad y daños materiales temporales. Aunque no habrá temperaturas extremas hoy, estas alertas exigen precaución ante la inestabilidad climática.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de contrastes en la que el país se sumirá entre fenómenos dispares. De acuerdo con la entidad climática, los eventos meteorológicos antagónicos se convertirán en escenarios opuestos a lo largo del territorio nacional, donde los vientos cubrirán la región de Cuyo, las lluvias algunas jurisdicciones cordilleranas y las nevadas una buena porción del sur del país, alcanzando niveles de alerta amarillo con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN señaló que la jornada de hoy será diferente para las diversas regiones del país. Se registrarán fuertes ráfagas, vientos zonda, lluvias y nevadas a lo largo de la extensión, con la intensidad suficiente como para alcanzar el nivel amarillo de advertencia por parte de los radares climáticos. A la vez, la entidad aclaró que no se registrarán nuevos períodos de temperaturas extremas, al menos no por esta jornada.
Alerta por vientos en la región cuyana y central
Las alertas comienzan en la región de Cuyo, donde las provincias de San Luis, La Rioja y una mínima porción limítrofe de Córdoba se encuentran bajo aviso amarillo. Tanto las zonas serranas como las bajas de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón, Libertador General San Martín y específicamente la zona de General Pedernera están bajo advertencia por vientos del sector norte de velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas de 65 km/h, que pueden ser superados de manera puntual y se instalarán en la mañana y la tarde de hoy.
En La Rioja, la alerta comprende la zona de General Juan Facundo Quiroga, San Martín y Rosario Vera Peñaloza. En Córdoba, será la región occidental de Pocho, San Alberto y San Javier las que se encontrarán con vientos de gran velocidad durante la tarde de hoy.
Temporal de lluvia y viento Zonda en la cordillera
El fenómeno del viento Zonda se registrará en la zona baja de Malargüe. De acuerdo con el SMN, el área podrá ser afectada por este viento con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Este escenario puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
Por su parte, las lluvias intensas cubrirán la parte cordillerana de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé en la provincia de Neuquén. A la vez se esperan nevadas que también se extenderán por la región de Los Lagos, durante la mañana y la tarde de hoy. Mismo pronóstico de precipitaciones se repite para la zona cordillerana de Pilcaniyeu, Ñorquincó y Bariloche en el extremo oeste de Río Negro, donde se esperan valores de lluvia acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas de menor elevación de estas regiones, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve.
Nevadas y precipitaciones persistentes en Santa Cruz
Finalmente, en el territorio de Santa Cruz se concentrarán tanto el pronóstico de lluvias como las nevadas de nivel amarillo. Por un lado, las lluvias persistentes se registrarán sobre la costa de la provincia sureña, donde se esperan valores de precipitación estimada entre 10 y 20 mm.
Por el otro, la parte cordillerana, la meseta de Güer Aike, Lago Argentino y la meseta de Corpen Aike sufrirán nevadas de diversa intensidad con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En tanto, en la meseta sur de Santa Cruz se esperan valores de nieve acumulada entre 5 a 10 cm. Para las zonas de menor elevación del territorio santacruceño, tampoco se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve.