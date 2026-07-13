Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Por su parte, las lluvias intensas cubrirán la parte cordillerana de Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé en la provincia de Neuquén. A la vez se esperan nevadas que también se extenderán por la región de Los Lagos, durante la mañana y la tarde de hoy. Mismo pronóstico de precipitaciones se repite para la zona cordillerana de Pilcaniyeu, Ñorquincó y Bariloche en el extremo oeste de Río Negro, donde se esperan valores de lluvia acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas de menor elevación de estas regiones, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve.