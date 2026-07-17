Informe de la AGN contra Economía: detectan falta de control en un crédito de U$S 200 millones

Un reciente informe de 38 páginas elaborado por el pleno de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa al Ministerio de Economía por el manejo de un crédito del Banco Mundial (BIRF). El documento expuso severas irregularidades en el "Proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible" al señalar una preocupante falta de transparencia en la ejecución de los primeros 200 millones de dólares, de un total de 500 millones acordados para el programa.