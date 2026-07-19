D - Tortilla proteica para tacos: cómo hacer la versión más saludable usando yogur natural

Una manera más fácil de incorporar proteína en nuestra alimentación es con simples modificaciones de las recetas que repetimos a diario. Para una dieta alta en este macronutriente no es necesario comer montones de carne sino más bien cambiar el perfil nutricional de preparaciones como las tartas, burritos o tacos. Así, con unos simples pasos podemos lograr que la base de nuestras comidas sean también un gran aporte a la salud.