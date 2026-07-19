D - Tortilla proteica para tacos: cómo hacer la versión más saludable usando yogur natural

Resumen para apurados
- La nutricionista Yamila Palloni presentó en redes una receta de tortillas para tacos con yogur natural para aumentar el aporte proteico y mejorar la salud muscular diaria.
- La preparación consiste en amasar harina con yogur natural, polvo de hornear y sal. Esta versión aporta 45.6 gramos de proteína en ocho unidades, favoreciendo la saciedad.
- Esta alternativa promueve cambios sencillos en recetas diarias para optimizar la nutrición, facilitando la prevención de la pérdida muscular asociada al envejecimiento.
Una manera más fácil de incorporar proteína en nuestra alimentación es con simples modificaciones de las recetas que repetimos a diario. Para una dieta alta en este macronutriente no es necesario comer montones de carne sino más bien cambiar el perfil nutricional de preparaciones como las tartas, burritos o tacos. Así, con unos simples pasos podemos lograr que la base de nuestras comidas sean también un gran aporte a la salud.
La proteína es un macronutriente fundamental para nuestro organismo, tanto para la pérdida de grasa como para preservar la vitalidad a medida que pasa el tiempo. Es la base de las fibras musculares que deben repararse después del ejercicio y el estímulo de su crecimiento, así como el factor necesario para prevenir la sarcopenia, pérdida de masa muscular asociada a la edad.
Para convertir una masa de tacos en un beneficio a las proteínas del organismo solo es necesario ajustar algunos ingredientes. La licenciada en Nutrición Yamila Palloni recomendó en sus redes sociales una receta que agrega yogur natural, cambiando el contenido de la masa a 45.6 gramos de proteína en un total de 8 unidades de tortillas para tacos. Esta contribución ayuda a la saciedad, el control del peso, la digestión y el mantenimiento muscular.
Cómo hacer tortillas proteicas caseras
Para hacer esta receta solo se necesitan mínimos ingredientes y en un simple paso a paso es posible lograrla. Tu próximo burrito, taco, o tupper para el laburo, ¡tiene que tener esto!
Ingredientes:
- 300 g de harina (podés usar integral)
- 300 g de yogur natural
- 30 g de polvo para hornear
- 3 g de sal
Preparación paso a paso:
1. Colocar la harina en la mesada junto con el polvo para hornear y la sal. Disponer el yogur en el centro. Amasar hasta obtener una masa lisa y homogénea.
2. Dejar reposar la preparación por 30 minutos.
3. Separar el bollo en 8 unidades iguales y formar bollitos.
4. Estirar cada uno con un palote en forma de disco. Cocinar a fuego fuerte en una sartén limpia (sin aceite ni manteca). Colocar directamente la masa sobre la sartén; una vez que se formen burbujas y se despegue, dar la vuelta para cocinar del otro lado.
5. Al sacarlas, colocar la masa en un plato y tapar inmediatamente con un repasador húmedo mientras continuás con las otras. No te olvides de este paso, ya que es el secreto para que mantengan la flexibilidad y la humedad.
¡Listo! Ya podés rellenar tus tortillas con lo que más te guste. Una excelente opción es sumarles queso, lomo, cebolla, morrón y guacamole, para después sellar el taco con queso danbo derretido en la sartén.