Horóscopo semanal del 19 al 26 de julio: qué les espera a los signos en el amor, el dinero y la salud

El paso de la Luna por Escorpio intensifica la vibración emocional y sexual, abriendo una etapa ideal para subsanar heridas del pasado, reavivar el romance o conectar profundamente en caso de soltería. En materia de dinero, la prudencia desaconseja las decisiones de alto riesgo, recomendando concentrar los esfuerzos en el ahorro, la planificación y la revisión minuciosa de los gastos menores cotidianos. Por el lado de la salud, las variaciones térmicas y la exposición al clima invernal exigen un cuidado especial de la garganta y las cuerdas vocales.