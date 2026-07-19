Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar

Por ello, resulta especialmente recomendable que las empresas revisen la situación previsional de sus empleados que se encuentran próximos a la edad jubilatoria, particularmente mujeres entre 50 y 59 años y hombres entre 55 y 64 años. Un análisis preventivo permite detectar aportes faltantes, evaluar la posibilidad de adhesión al Plan de Deuda Previsional y brindar certeza tanto al trabajador como al empleador respecto del momento en que podrá acceder a la jubilación. En definitiva, la planificación previsional dejó de ser una decisión que corresponde únicamente al trabajador. Hoy también constituye una herramienta de gestión para las empresas, que pueden anticiparse a futuras contingencias y acompañar a sus colaboradores en una de las decisiones más importantes de su vida laboral.