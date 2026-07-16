Anses quiénes cobran este 17 de julio de 2026

Resumen para apurados
- El 17 de julio de 2026, ANSES paga en Argentina haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones para dar continuidad al cronograma de cobros mensual.
- El cobro se realiza de forma escalonada según el último número del DNI. Los beneficiarios pueden verificar su fecha y lugar asignado ingresando a la plataforma digital Mi ANSES.
- Este esquema de pagos busca optimizar la atención bancaria y garantizar previsibilidad económica a millones de beneficiarios que dependen de la seguridad social en el país.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 17 de julio con el calendario de pagos correspondiente al mes. En esta jornada percibirán sus haberes jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de Becas Progresar, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Como ocurre cada mes, el cronograma se organiza de manera escalonada para facilitar el cobro de las distintas prestaciones en todo el país.
Quiénes cobran este 17 de julio
Este viernes 17 de julio reciben sus pagos:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6.
Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 4.
Beneficiarios de Becas Progresar con DNI terminados en 0 y 1.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de pago, el lugar de cobro y el detalle de su prestación ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
También es posible realizar consultas a través de los canales oficiales del organismo para confirmar el cronograma correspondiente a cada prestación.