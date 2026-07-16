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Anses confirmó el nuevo aumento para jubilados en agosto: de cuánto será la mínima

Los beneficiarios de la jubilación mínima ya tienen fecha de cobro asignada a partir de la segunda semana de agosto. Los detalles de la actualización previsional y el esquema del DNI.

Anses confirmó el nuevo aumento para jubilados en agosto: de cuánto será la mínima
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, la Anses aplicará en Argentina un aumento del 1,9% por inflación a jubilados y pensionados, lo que elevará el haber mínimo a $419.817 a partir del día 10.
  • El cronograma de pagos comenzará el 10 de agosto según la terminación del DNI. Esta medida se toma tras conocerse el último dato del IPC, bajo la actual fórmula de movilidad.
  • El impacto final en el bolsillo de los beneficiarios de menores ingresos aún genera expectativa, ya que depende de si el Gobierno confirma un nuevo bono extraordinario.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo incremento en agosto para jubilados y pensionados. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad por inflación y alcanzará a todas las prestaciones previsionales, mientras continúa la expectativa por la confirmación del bono extraordinario para quienes perciben los ingresos más bajos. El aumento quedó definido tras conocerse el último dato del Índice de Precios al Consumidor (Ipc).

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Por su parte, el Ministerio de Capital Humano publicó el calendario de pagos de agosto, lo que permite a los beneficiarios consultar su fecha de cobro según la terminación del DNI. De acuerdo con la información provista por BAENegocios, la liquidación de estos haberes comenzará el lunes 10 de agosto para los titulares de la jubilación mínima.

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Cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto

Con el incremento del 1,9%, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán:

  • Jubilación mínima: $419.817
  • Bono extraordinario: aún no fue confirmado oficialmente
  • Total a cobrar: dependerá de la decisión del Gobierno sobre el refuerzo de agosto
  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto
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