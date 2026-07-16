Anses confirmó el nuevo aumento para jubilados en agosto: de cuánto será la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo incremento en agosto para jubilados y pensionados. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad por inflación y alcanzará a todas las prestaciones previsionales, mientras continúa la expectativa por la confirmación del bono extraordinario para quienes perciben los ingresos más bajos. El aumento quedó definido tras conocerse el último dato del Índice de Precios al Consumidor (Ipc).