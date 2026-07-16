Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 17 de julio

Después de un jueves marcado por el ascenso de la temperatura y las condiciones secas, Tucumán tendrá este viernes 17 de julio una jornada inusualmente cálida para esta época del año. El pronóstico anticipa la presencia de viento Zonda, cielo entre despejado y parcialmente nublado y una máxima que podría alcanzar los 36°C, sin probabilidades de lluvias.