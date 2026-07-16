Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 17 de julio

Resumen para apurados
- Tucumán vivirá este viernes 17 de julio una jornada inusualmente cálida con máximas de 36°C y presencia de viento Zonda, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
- El fenómeno, que sigue a un jueves seco, iniciará con 20°C de mínima. Las ráfagas del norte generarán un marcado ascenso térmico, baja humedad y reducción de la visibilidad.
- Se recomiendan precauciones por problemas respiratorios ante el polvo en suspensión. El pronóstico anticipa que las temperaturas comenzarán a descender a partir del sábado.
Después de un jueves marcado por el ascenso de la temperatura y las condiciones secas, Tucumán tendrá este viernes 17 de julio una jornada inusualmente cálida para esta época del año. El pronóstico anticipa la presencia de viento Zonda, cielo entre despejado y parcialmente nublado y una máxima que podría alcanzar los 36°C, sin probabilidades de lluvias.
El pronóstico del clima
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes comenzará con una temperatura mínima cercana a los 20°C y, con el correr de las horas, el viento del sector norte y noroeste favorecerá un marcado incremento térmico. Las ráfagas podrían intensificarse durante distintos momentos del día, generando un ambiente seco y una importante reducción de la humedad.
Las condiciones estarán asociadas al viento Zonda, un fenómeno que suele provocar un aumento brusco de la temperatura, baja humedad, polvo en suspensión y disminución de la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente para personas con enfermedades respiratorias y durante la realización de actividades al aire libre.
Cómo seguirá el tiempo el fin de semana
El pronóstico extendido indica que el sábado las temperaturas comenzarán a descender y el viento perderá intensidad. Además, aumentará la nubosidad durante el fin de semana, aunque por el momento no se esperan precipitaciones significativas para Tucumán.