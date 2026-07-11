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Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 12 de julio

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

CLIMA EN TUCUMÁN. Todo parece que será necesario salir con paraguas este domingo 12.
CLIMA EN TUCUMÁN. Todo parece que será necesario salir con paraguas este domingo 12.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo 12 de julio en Tucumán un clima fresco e inestable, con lloviznas matutinas y una temperatura máxima de 15°C.
  • Las lloviznas ocurrirán durante la madrugada y la mañana con vientos leves del este. Las condiciones climáticas mejorarán hacia la tarde con un cielo parcialmente nublado.
  • Se recomienda a los ciudadanos salir con abrigo y paraguas temprano. Aunque el clima mejorará por la noche, las temperaturas frescas se mantendrán al inicio de la semana.
Resumen generado con IA

El fin de semana continuará con condiciones frescas e inestables en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico oficial, este domingo 12 de julio estará marcado por la presencia de lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde el cielo comenzará a despejarse parcialmente.

La jornada tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C, por lo que el ambiente se mantendrá fresco durante todo el día. Las probabilidades de precipitación se ubican entre 10% y 40% en las primeras horas, disminuyendo a 0% desde la tarde.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de 7 a 12 km/h, con predominio del sector este (E) durante gran parte del día y una rotación al noreste (NE) en horas de la mañana.

Pronóstico del clima para este domingo en Tucumán

Madrugada: lloviznas, 10°C.

Mañana: lloviznas, 10°C.

Tarde: parcialmente nublado, 15°C.

Noche: parcialmente nublado, 12°C.

Las condiciones mejorarán con el correr de las horas, aunque el cielo permanecerá con nubosidad variable durante la noche. Para quienes tengan actividades al aire libre, se recomienda salir con abrigo y prever la posibilidad de lluvias débiles durante la primera parte del día.

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