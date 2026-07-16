Dólar hoy: el oficial se mantuvo por debajo de los $1.500 y el "blue" retrocedió $5

El dato de inflación difundido por el Indec el martes también tuvo impacto sobre el esquema de bandas cambiarias. Debido a que este mecanismo se actualiza con un rezago de dos meses respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación de junio definirá el techo de la banda para agosto, que pasará de $1.845,28 a $1.879,97. Recién si el dólar mayorista supera ese valor, el Banco Central estará obligado a intervenir, aunque mantiene la posibilidad de hacerlo antes si considera que las condiciones del mercado lo justifican.