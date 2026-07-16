EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: el oficial se mantuvo por debajo de los $1.500 y el "blue" retrocedió $5

La cotización minorista no registró cambios en el Banco Nación, mientras que el mayorista avanzó de manera marginal.

DÓLAR. La cotización minorista se mantuvo por debajo de los $1.500.
DÓLAR. La cotización minorista se mantuvo por debajo de los $1.500.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial cerró este jueves a $1.495 en el Banco Nación de Argentina y el blue bajó a $1.525, en una rueda de alta liquidación de divisas por exportaciones.
  • El mercado mayorista subió a $1.476 con operaciones por U$S625,3 millones, mientras que el oficial acumula una baja de seis pesos en julio, quedando debajo de la inflación.
  • La inflación de junio elevará el techo de la banda cambiaria a $1.879,97 en agosto, dando un amplio margen al Banco Central para no intervenir obligatoriamente en el mercado.
Resumen generado con IA

El dólar oficial cerró este jueves sin cambios en las pizarras del Banco Nación y se mantuvo en $1.495 para la venta, en una rueda marcada por un importante nivel de operaciones en el mercado cambiario.

En el segmento mayorista, la divisa registró una suba marginal de $1,50 y finalizó la jornada en $1.476. El volumen operado alcanzó los U$S625,3 millones, un nivel que continúa siendo elevado y que responde al período de mayor liquidación de exportaciones, una dinámica que, por el momento, se extiende durante julio.

En lo que va del mes, el tipo de cambio oficial acumula una baja de seis unidades. De mantenerse esa tendencia, volvería a ubicarse por debajo de la inflación mensual. En tanto, desde el inicio de 2026 registra una suba de $21.

El dólar "blue" bajó 

Por su parte, el dólar blue profundizó su tendencia descendente y retrocedió $5, para cerrar la jornada en $1.525. Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) terminó a $1.566,17 y el MEP a $1.512,21. 

Dólar oficial: la inflación de junio elevó el techo de la banda cambiaria para agosto

El dato de inflación difundido por el Indec el martes también tuvo impacto sobre el esquema de bandas cambiarias. Debido a que este mecanismo se actualiza con un rezago de dos meses respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación de junio definirá el techo de la banda para agosto, que pasará de $1.845,28 a $1.879,97. Recién si el dólar mayorista supera ese valor, el Banco Central estará obligado a intervenir, aunque mantiene la posibilidad de hacerlo antes si considera que las condiciones del mercado lo justifican.

Con la cotización actual, el dólar oficial mayorista se mantiene a más de $400 del límite superior de la banda cambiaria, por lo que todavía cuenta con un amplio margen para moverse sin que sea necesaria una intervención obligatoria por parte de la autoridad monetaria.

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