Quiénes son y a qué se dedican los cuatro hijos de la Mona Jiménez

Dentro del rubro musical, pero no como artista, empezó a trabajar “Carli” Jiménez, tercer hijo del artista cordobés. Durante 10 años cantó con su padre, no sin antes publicar su propio disco de funk junto a Martín Carrizo. Una de las curiosidades de su vida es que entrenó como fisicoculturista por años. Estudió ingeniería de sonido y compuso música para la telenovela “Educando a Nina”. Es un empresario de la producción y difusión de eventos musicales. Maneja la programación del Estadio Único de La Plata en Buenos Aires. Está casado y tiene dos hijos con su esposa, Lucía. Entre sus proyectos está la construcción de un Arena con capacidad para más de 10.000 personas en Córdoba. Su cuenta de Instagram es @soy_carli_jimenez.