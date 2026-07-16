Quiénes son y a qué se dedican los cuatro hijos de la Mona Jiménez

Resumen para apurados
- El cantante "La Mona" Jiménez expone la realidad de sus cuatro hijos en Córdoba, tres de su matrimonio y una extramatrimonial que obtuvo su filiación tras una demanda legal.
- Natalia, Lorena y Carli destacan en moda, música y producción, mientras Natalia Taddei logró el reconocimiento filial en 2019 tras un reclamo judicial iniciado en 2015.
- El millonario fallo judicial y el éxito empresarial de sus herederos redefinen el legado y la proyección de la marca familiar del máximo exponente del cuarteto cordobés.
Desde el 11 de junio, Carlos “la Mona” Jiménez está en Estados Unidos, presenciando cada uno de los partidos del Mundial 2026. Junto a él, algunas personas aparecen de forma frecuente en las fotos que sube a redes sociales. Uno de ellos es “Carli”, su hijo, quien disfruta cada partido acompañándolo. Pero “Carli” no es el único hijo de “la Mona”.
La historia familiar de “la Mona” estuvo atravesada por un conflicto mayúsculo que inició en 2015 o, para términos exactos, a principios de los 80, cuando nació su cuarta hija, fruto de su relación con una mujer que no era su esposa. Así, los primeros tres hijos de Jiménez nacieron del vínculo con Juana Delseri: Lorena, Carlos y Natalia. Más tarde, fruto de la relación paralela que mantuvo con Liliana Echeverría, nació Natalia Taddei, apellido que le dio su padre legal.
Quiénes son los hijos de “la Mona” Jiménez
La primera de los hijos de Jiménez es Natalia Jiménez Delseri. Tiene 43 años y desde muy joven se dedicó al mundo de la moda. Es diseñadora de modas y creó sus propias marcas. Por un lado, Natalia Jiménez Collection, una línea dedicada a la alta costura y las confecciones a medida. Por otro, NJ by Nati Jiménez, la línea prêt-à-porter de la diseñadora. Ambos locales atienden en Cerro de las Rosas, Córdoba. Es amante de la vida fitness y entrena casi a diario. Viaja por el mundo y muestra sus aventuras a sus miles de seguidores en Instagram en @jimenez_delseri.
La segunda hija es Lorena Jiménez. Fue la única que siguió de lleno los pasos de su padre y decidió dedicarse a la música en primera persona. Es profesora de teatro y cantante de cuarteto, al igual que su progenitor. Publicó sus primeros álbumes, “Como si fuera ayer” y “Para volver” en 2013 y 2015, y desde entonces solo grabó singles hasta 2025. Es bailarina de pole dance y aprendió acrobacia en lira, actividades que la ocuparon durante años en plena pandemia. Tiene un hijo y comparte sus shows y actividades en su cuenta de Instagram, @lorena_jimenezcba.
Dentro del rubro musical, pero no como artista, empezó a trabajar “Carli” Jiménez, tercer hijo del artista cordobés. Durante 10 años cantó con su padre, no sin antes publicar su propio disco de funk junto a Martín Carrizo. Una de las curiosidades de su vida es que entrenó como fisicoculturista por años. Estudió ingeniería de sonido y compuso música para la telenovela “Educando a Nina”. Es un empresario de la producción y difusión de eventos musicales. Maneja la programación del Estadio Único de La Plata en Buenos Aires. Está casado y tiene dos hijos con su esposa, Lucía. Entre sus proyectos está la construcción de un Arena con capacidad para más de 10.000 personas en Córdoba. Su cuenta de Instagram es @soy_carli_jimenez.
La hija que “la Mona” Jiménez tardó en reconocer
Durante años, Natalia Taddei, hija de Liliana Echeverría, reclamó el reconocimiento de su identidad como hija del cantante. En un principio, el artista cordobés alegaba no reconocerla para evitar problemas con su entonces esposa y madre de sus primeros tres hijos. Pero tras su separación en el 2000, Delseri continuó siendo su mánager.
El reclamo activo de Taddei empezó en 2015 cuando hizo una demanda de filiación. No fue sino hasta 2019 cuando un análisis de ADN confirmó que era hija de Jiménez. El cantante debió reconocerla como hija legítima y su nombre cambió a Natalia Romina Jiménez Rufino. Además, debió pagar un monto millonario por daños y perjuicios. En sus redes sociales –@soynatalia_jimenez_rufino–, Natalia continúa llamando “papá” a la pareja de su madre y a quien le dio su primer apellido.