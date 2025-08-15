La “Mona” Jiménez contó cómo sobrevivió a cinco meses en coma: “Me dolía mucho la cabeza”

“Me fui al auto, me puse hielo porque me dolía mucho la cabeza, me acosté en mi departamento, en un monoambiente. En ese momento, me quedé dormido. No me desperté”, recordó sobre el inicio de sus meses en coma. Durante el tiempo que pasó, no se enteró de lo que sucedía a su alrededor. Los controles médicos empezaron hasta que un cirujano decidió tomar una decisión.